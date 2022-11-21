ВАКС избрал меру пресечения бывшему члену дирекции "Центрэнерго"

В САП отметили, что экс-член дирекции совместно с другими лицами подозревается в злоупотреблении служебным положением и подделке официальных документов в интересах коммерческой фирмы. Далее судья решит вопрос о применении меры пресечения.

"В ноябре 2019 года ПАО "Центрэнерго" с целью выполнения задач по производству электроэнергии заключило с коммерческой компанией договор на поставку газа. В мае 2020 года согласно условиям договора энергогенерирующее предприятие осуществило предоплату за законтрактованный объем газа на следующий месяц. Однако фактически газ был поставлен не на всю выплаченную сумму и, как следствие, у коммерческой компании образовалась задолженность перед ПАО "Центрэнерго", – говорится в сообщении.

По информации САП, для уменьшения долга работники компании вступили в сговор с должностными лицами "Центрэнерго" и подделали официальные документы. В результате цена фактически поставленного газа увеличилась, а сумма долга уменьшилась более чем на 8 млн грн, что нанесло ущерб предприятию.