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ВАКС увеличил сумму залога для подозреваемого во взяточничестве экс-главы Полтавской обладминистрации

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Апелляцию в ВАКС подавал прокурор
Апелляцию в ВАКС подавал прокурор
Фото: vaks.gov.ua

10 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины ужесточил меру пресечения подозреваемому в получении взятки бывшему главе Полтавской областной государственной администрации. Об этом проинформировала в Telegrаm Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Апелляционная палата ВАКС по результатам рассмотрения апелляционной жалобы прокурора САП увеличила размер залога с 6 млн грн до почти 10 млн грн бывшему главе Полтавской областной государственной администрации, разоблаченному на получении неправомерной выгоды и мошенничестве", – говорится в сообщении.

В САП отметили, что экс-главу ОГА обязали также носить электронный браслет.

Срок действия обязанностей подозреваемого – до 26 декабря – оставлен без изменений, следует из сообщения прокуратуры.

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В САП не указали имени подозреваемого, но материалы дела, озвученные ранее, свидетельствуют, что речь идет о Валерии Головко.

По данным следствия, подозреваемый в 2017 году получил от финансового директора частной компании €176 тыс. и автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 7,5 млн грн. В обмен на это он обеспечил победу частной компании и заключение договоров в тендере по обслуживанию автодорог, который проводила ОГА. Кроме того, в 2018 году подозреваемый якобы "одолжил" у этого того же бизнесмена €85 тыс. и пообещал вернуть их в течение недели. Но вернул только $50 тыс., оставив остальное себе.

Подозрение экс-главе обладминистрации было объявлено 26 октября.

Контекст:

В 2017 году Полтавскую ОГА возглавлял Валерий Головко. Пятый президент Украины Петр Порошенко уволил его в середине марта 2019 года. По словам Порошенко, у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) возникли к нему "обоснованные подозрения" и для объективного расследования будет лучше, если Головко не будет занимать высокий государственный пост.

22 февраля 2018 года детективы НАБУ провели обыски по месту работы и жительства ряда должностных лиц Полтавской ОГА в рамках уголовного производства по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды чиновниками.

В середине марта 2018 года Соломенский районный суд Киева наложил арест на автомобиль Mercedes-Benz AMG G 63, который, по данным следствия, фактически принадлежал Головко. В НАБУ тогда заявили, что его приобрел и продал главе ОГА полтавский бизнесмен, заплатив за саму машину €120 тыс. и еще €170 тыс. – за тюнинговые работы.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Полтава, прокуратура, залог, мошенничество, Валерий Головко, апелляция, антикоррупционная прокуратура, САП, автомобиль, электронный браслет, суд, ВАКС
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