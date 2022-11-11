ВАКС увеличил сумму залога для подозреваемого во взяточничестве экс-главы Полтавской обладминистрации

"Апелляционная палата ВАКС по результатам рассмотрения апелляционной жалобы прокурора САП увеличила размер залога с 6 млн грн до почти 10 млн грн бывшему главе Полтавской областной государственной администрации, разоблаченному на получении неправомерной выгоды и мошенничестве", – говорится в сообщении.

В САП отметили, что экс-главу ОГА обязали также носить электронный браслет.

Срок действия обязанностей подозреваемого – до 26 декабря – оставлен без изменений, следует из сообщения прокуратуры.

В САП не указали имени подозреваемого, но материалы дела, озвученные ранее, свидетельствуют, что речь идет о Валерии Головко.

По данным следствия, подозреваемый в 2017 году получил от финансового директора частной компании €176 тыс. и автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 7,5 млн грн. В обмен на это он обеспечил победу частной компании и заключение договоров в тендере по обслуживанию автодорог, который проводила ОГА. Кроме того, в 2018 году подозреваемый якобы "одолжил" у этого того же бизнесмена €85 тыс. и пообещал вернуть их в течение недели. Но вернул только $50 тыс., оставив остальное себе.

Подозрение экс-главе обладминистрации было объявлено 26 октября.