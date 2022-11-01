ВАКС назначил сумму залога для подозреваемого во взяточничестве экс-главы Полтавской обладминистрации

"По результатам заседания суд постановил применить к бывшему должностному лицу меру пресечения в виде 6 202 500 грн залога. [...] Срок действия обязанностей – до 26 декабря", – говорится в сообщении.
В числе таких обязанностей – по каждому требованию прибывать к детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), прокурору и в суд; не отлучаться из Полтавы без разрешения детектива, прокурора или суда; сдать загранпаспорт и "воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями".
"САП не согласна с указанным решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции", – подчеркнули в прокуратуре.
Подозрение экс-главе обладминистрации было объявлено 26 октября.
В САП не указали имени подозреваемого, но материалы дела, озвученные ранее, свидетельствуют, что речь идет о Валерии Головко.
По данным следствия, подозреваемый в 2017 году получил от финансового директора частной компании €176 тыс. и автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 7,5 млн грн. В обмен на это он обеспечил победу частной компании и заключение договоров в тендере по обслуживанию автодорог, который проводила ОГА. Кроме того, в 2018 году подозреваемый якобы "одолжил" у этого того же бизнесмена €85 тыс. и пообещал вернуть их в течение недели. Но вернул только $50 тыс., оставив остальные себе.
В 2017 году Полтавскую ОГА возглавлял Валерий Головко. Пятый президент Украины Петр Порошенко уволил его в середине марта 2019 года. По словам Порошенко, у НАБУ возникли к нему "обоснованные подозрения" и для объективного расследования будет лучше, если Головко не будет занимать высокий государственный пост.
22 февраля 2018 года детективы НАБУ провели обыски по месту работы и жительства ряда должностных лиц Полтавской ОГА в рамках уголовного производства по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды чиновниками.
В середине марта 2018 года Соломенский районный суд Киева наложил арест на автомобиль Mercedes-Benz AMG G 63, который, по данным следствия, фактически принадлежал Головко. В НАБУ тогда заявили, что его приобрел и продал губернатору полтавский бизнесмен, заплатив за саму машину €120 тыс. и еще €170 тыс. – за тюнинговые работы.