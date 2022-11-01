ВАКС назначил сумму залога для подозреваемого во взяточничестве экс-главы Полтавской обладминистрации

"По результатам заседания суд постановил применить к бывшему должностному лицу меру пресечения в виде 6 202 500 грн залога. [...] Срок действия обязанностей – до 26 декабря", – говорится в сообщении.

В числе таких обязанностей – по каждому требованию прибывать к детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), прокурору и в суд; не отлучаться из Полтавы без разрешения детектива, прокурора или суда; сдать загранпаспорт и "воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями".

"САП не согласна с указанным решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции", – подчеркнули в прокуратуре.

Подозрение экс-главе обладминистрации было объявлено 26 октября.

В САП не указали имени подозреваемого, но материалы дела, озвученные ранее, свидетельствуют, что речь идет о Валерии Головко.

По данным следствия, подозреваемый в 2017 году получил от финансового директора частной компании €176 тыс. и автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 7,5 млн грн. В обмен на это он обеспечил победу частной компании и заключение договоров в тендере по обслуживанию автодорог, который проводила ОГА. Кроме того, в 2018 году подозреваемый якобы "одолжил" у этого того же бизнесмена €85 тыс. и пообещал вернуть их в течение недели. Но вернул только $50 тыс., оставив остальные себе.