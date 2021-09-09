Всемирный банк готов выделить Украине $230 млн в рамках инициативы COVAX – Минфин

В мае этого года Украина получила несколько кредитов от ВБ Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Стороны обсудили выделение дополнительного финансирования на борьбу с пандемией COVID-19, реформы финансового и банковского сектора, реализацию пенсионной реформы в Украине и условия получения займа на политику развития в сфере экономического восстановления.

Банерджи отметил, что Всмирный банк готов выделить Украине $230 млн до декабря 2021 года в рамках глобальной инициативы COVAX.

"Также был поднят вопрос разработки стратегии Всемирного банка Country Partnership Strategy, которая имеет целью достижение страной устойчивого экономического восстановления и роста. Региональный директор отметил, что приоритетными направлениями должны быть энергетическая, аграрная сферы и транспортная система", – отметили в релизе.

Глава Минздрава Виктор Ляшко 3 сентября сообщил, что в рамках сотрудничества Украины с ВБ закупаются вакцины от коронавируса, холодильное и лабораторное оборудование, проводятся тренинги и работает контакт-центр.