Всемирный банк готов выделить Украине $230 млн в рамках инициативы COVAX – Минфин

Стороны обсудили выделение дополнительного финансирования на борьбу с пандемией COVID-19, реформы финансового и банковского сектора, реализацию пенсионной реформы в Украине и условия получения займа на политику развития в сфере экономического восстановления.
Банерджи отметил, что Всмирный банк готов выделить Украине $230 млн до декабря 2021 года в рамках глобальной инициативы COVAX.
"Также был поднят вопрос разработки стратегии Всемирного банка Country Partnership Strategy, которая имеет целью достижение страной устойчивого экономического восстановления и роста. Региональный директор отметил, что приоритетными направлениями должны быть энергетическая, аграрная сферы и транспортная система", – отметили в релизе.
Глава Минздрава Виктор Ляшко 3 сентября сообщил, что в рамках сотрудничества Украины с ВБ закупаются вакцины от коронавируса, холодильное и лабораторное оборудование, проводятся тренинги и работает контакт-центр.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,2 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.
Всемирный банк – один из наиболее крупных заемщиков в мире, второй после Международного валютного фонда. С момента присоединения Украины к ВБ в 1992 году общий объем обязательств банка перед страной превысил $13 млрд в рамках примерно 80 проектов и программ. Текущий портфель инвестиционных проектов Всемирного банка в Украине составляет около $3,4 млрд, в его рамках реализуются 11 инвестпроектов и одна "Программа ради результатов".
В мае этого года Украина получила несколько кредитов от ВБ. Так, 28 мая банк утвердил предоставление Украине дополнительных $100 млн в рамках проекта "Доступ к долгосрочному финансированию" для борьбы с последствиями COVID-19. Деньги обещали направить на поддержку малых и средних предприятий, ориентированных на экспорт. Проект "Доступ к долгосрочному финансированию" на общую сумму $150 млн действует в Украине с лета 2018 года.
Минздрав Украины и Международный банк реконструкции и развития, главное кредитное учреждение ВБ, 18 мая заключили соглашение на сумму около $90 млн. На эти деньги в Украине хотели начать проект "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине".