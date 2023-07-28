Выход в ремонт одного блока АЭС компенсируют пять-шесть блоков ТЭС – экс-министр энергетики

"Тепловая генерация регулирует пики потребления. И это очень большой объем в балансе электроэнергии. При ремонте атомных станций, например, одного энергоблока в 1000 МВт, нужно включить пять-шесть энергоблоков на тепловой электростанции, там по 150–200 МВт. А учитывая, что мы ремонтируем на атомных станциях, тепловая генерация ремонтироваться возможностей не имеет. И даже если и будет возможность их вывести в резерв, то нет денег, потому что мы знаем, какая у нас тарифная политика. Поэтому ситуация – я бы назвал ситуацию в тепловой генерации критической", – отметил Плачков.

Он подчеркнул, что из-за обстрелов врагом в энергосистеме сейчас нет резервов.

"В мирное время энергетика работает по такому алгоритму – 70% оборудования работает, 30% оборудования в резерве. Для этого это делается? Если будут какие-то скачки потребления, высокая температура и все включили кондиционеры, низкая температура и все включили отопление, вышел из строя какой-то один блок АЭС или ТЭС, то мы включаем это резервное оборудование и обеспечиваем баланс. Потому что потребители потребляют столько электроэнергии, сколько они хотят и когда хотят, а энергетики должны дать в этот момент необходимый объем электроэнергии. Потому это резервное оборудование и ждет, когда его нужно включить. А сейчас у нас нет резервов, у нас же 40–50% разрушены. Поэтому работаем на том, что осталось", – сказал Плачков.