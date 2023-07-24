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ДТЭК делает все возможное, чтобы подготовить энергосистему к следующей зиме – гендиректор Тимченко

Максим Тимченко: Это наш главный приоритет
Максим Тимченко: Это наш главный приоритет
Фото: epravda.com.ua

Группа ДТЭК заказывает трансформаторы у производителей, а также сама производит оборудование, чтобы подготовить энергосистему к следующему отопительному сезону. Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Forbes.

По его словам, в этом году компании нужно потратить на плановый ремонт энергоблоков 3,5 млрд грн, а на восстановление после массированных обстрелов необходимо около 5 млрд грн.

"Мы пытаемся его [запас оборудования] сформировать. Заказываем трансформаторы у производителей и по возможности производим собственное оборудование. Также мы выводим из консервации энергоблоки и ремонтируем то, что можно отремонтировать", – подчеркнул Тимченко.

Руководитель ДТЭК добавил, что финансирование ремонтов компания частично покрывает из собственных средств, часть пытается получить кредитами по государственной программе "5%–7%–9%".

"Мы сделаем все возможное, чтобы подготовиться к этой зиме. Это наш главный приоритет", – подчеркнул Тимченко.

В рамках подготовки к зиме компания ДТЭК уже починила семь энергоблоков ТЭС, еще семь сейчас ремонтируют. Всего до конца года ДТЭК планирует починить 27 энергоблоков ТЭС.

Теги: отопительный сезон, ДТЭК, ТЭС, Максим Тимченко, энергосистема
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