ДТЭК делает все возможное, чтобы подготовить энергосистему к следующей зиме – гендиректор Тимченко

По его словам, в этом году компании нужно потратить на плановый ремонт энергоблоков 3,5 млрд грн, а на восстановление после массированных обстрелов необходимо около 5 млрд грн.

"Мы пытаемся его [запас оборудования] сформировать. Заказываем трансформаторы у производителей и по возможности производим собственное оборудование. Также мы выводим из консервации энергоблоки и ремонтируем то, что можно отремонтировать", – подчеркнул Тимченко.

Руководитель ДТЭК добавил, что финансирование ремонтов компания частично покрывает из собственных средств, часть пытается получить кредитами по государственной программе "5%–7%–9%".

"Мы сделаем все возможное, чтобы подготовиться к этой зиме. Это наш главный приоритет", – подчеркнул Тимченко.

В рамках подготовки к зиме компания ДТЭК уже починила семь энергоблоков ТЭС, еще семь сейчас ремонтируют. Всего до конца года ДТЭК планирует починить 27 энергоблоков ТЭС.