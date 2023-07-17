Размер действующих ценовых ограничений грозит безопасности электроснабжения в Украине следующей зимой – Энергосообщество

В нем отмечается, что из-за продолжения практики регулирования ценовых ограничений на уровне значительно ниже, чем на соседних рынках, ожидается негативное влияние на привлечение необходимых инвестиций и обеспечение достаточности ресурсов на украинском рынке.
"Вдобавок действующий уровень ценовых ограничений создает угрозу безопасности электроснабжения в следующем осенне-зимнем периоде", – подчеркнули в Энергетическом cообществе.
Поэтому Энергосообщество рекомендует НКРЭКУ проводить дальнейшую либерализацию энергорынка, чтобы он предусматривал свободное ценообразование.
НКРЭКУ отменила ценовые ограничения на рынке электроэнергии с 30 июня 2023 года. Соответствующее решение было принято на ее заседании 31 мая.
27 июня НКРЭКУ установила новые предельные цены на оптовом рынке электроэнергии.