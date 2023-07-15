Бизнес ожидает помощи Энергосообщества в преодолении долгового кризиса в "зеленой" энергетике – Европейская бизнес-ассоциация

Предприятия возобновляемой энергетики с 1 июля фиксируют критические недоплаты за производимую электроэнергию – уровень расчетов с ними упал до 32–33% Фото: depositphotos.com

Авторы отметили, что НКРЭКУ с июля утвердила новые предельные уровни цен продажи электроэнергии на рынке (price cap), которые не позволяют предприятиям решать проблему долгов. По подсчетам компаний – членов ассоциации, из-за ценовых ограничений задолженность "Энергоатома" перед ГП "Гарантированный покупатель" и поставщиками электроэнергии по возложенным на него обязанностям по финансированию тарифа для населения составляет 18,2 млрд грн.

"Кроме того, в течение 2023-го расчеты почти не выполнялись. Из этой суммы около 14 млрд грн – это деньги, не полученные НЭК "Укрэнерго" за передачу электроэнергии", – сообщили в ЕBА.

Также отмечается, что долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" за услугу по развитию отрасли ВИЭ составляет 21,5 млрд грн, тогда как долг "ГарПок" перед сектором ВИЭ достиг 25,4 млрд грн.

"Вышеописанное финансовое состояние энергорынка создает риск того, что генерирующие компании не смогут должным образом подготовиться к следующему отопительному сезону, и одним из последствий может быть дефицит мощностей в энергосистеме", – говорится в заявлении.

По мнению бизнеса, решение НКРЭКУ не исправило проблемы на рынке, а отложило комплексное решение проблемы и создало условия, по которым расчеты с "зелеными" производителями потенциально упадут с нынешних 50% до не более чем 30%.

Поэтому ЕBА обратилась с просьбой в секретариат Энергетического сообщества рассмотреть возможность провести консультации с НКРЭКУ с целью содействия отмене price cap, поскольку они не способствуют стабильному функционированию энергорынка.

"Также, по мнению представителей бизнеса, [price cap] не в полной мере согласовываются с европейскими практиками, предполагающими, что цену на электроэнергию должен формировать рынок. Это важно и с целью недопущения существенного падения уровней расчетов по ВИЭ", – подчеркнули в ЕBА.

Предприятия возобновляемой энергетики с 1 июля фиксируют критические недоплаты за производимую электроэнергию – уровень расчетов упал до 32–33%, сообщал в комментарии "Forbes Україна" глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Алексей Оржель.