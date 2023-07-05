"Зеленые" инвесторы не получают больше половины средств за производимую электроэнергию – Ассоциация адвокатов

"НКРЭКУ, пересматривая ценовые ограничения на рынке электрической энергии, отменила так называемый нижний price cap. Делал это регулятор, по его мотивам, для того, чтобы помочь "зеленым" электростанциям. Но как только НКРЭКУ начала "работать над решением проблем производителей ВИЭ", сразу началось стремительное падение уровня расчетов. В январе было 90,9% выплат, а в июне уже 43,2%", – написал он.

По информации Трохимца, долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" для компенсаций предприятиям, производящим электроэнергию из возобновляемых источников, вырос до 21,5 млрд грн и точно будет увеличиваться.

"Мы как регулятор выступаем за поддержку инвестиционной привлекательности сектора "зеленой" генерации. Именно поэтому в тарифе НЭК "Укрэнерго" на 2023 год, принятом комиссией, учтены потребности производителей из ВИЭ в полном объеме исходя из прогнозного баланса электроэнергии. Хочу обратить внимание, что это беспрецедентный случай", – процитировал он главу НКРЭКУ Константина Ущаповского.

Это заявление Ущаповский сделал 16 февраля 2023 года.

"Затем 24 февраля была еще одна похожая новость о "поддержке". А потом были price cap. И, кстати, автор цитаты, председатель комиссии Константин Ущаповский участия в заседании комиссии, где принимают решение о пересмотре ценовых ограничений, не принимал. Не смог помочь ВИЭ, отстоять их права. Не захотел. Хотя в лондонах, в луганах все призывают иностранных инвесторов вкладываться в ВИЭ, но на самом деле делают все, чтобы денег "зеленым" инвесторам не дать. До дефолтов предприятий ВИЭ и еще больших проблем украинским банкам, кредитовавшим проекты в возобновляемой энергетике, осталось недолго", – резюмировал Трохимец.