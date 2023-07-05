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ДЕНЬГИ

"Зеленые" инвесторы не получают больше половины средств за производимую электроэнергию – Ассоциация адвокатов

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Александр Трохимец: До дефолтов предприятий ВИЭ и еще больших проблем украинским банкам, кредитовавшим проекты в возобновляемой энергетике, осталось недолго
Александр Трохимец: До дефолтов предприятий ВИЭ и еще больших проблем украинским банкам, кредитовавшим проекты в возобновляемой энергетике, осталось недолго
Фото: Olexandr Trokhymets / Facebook

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), публично заявляет о поддержке предприятий, производящих электроэнергию из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), но реальные решения регулятора поставили "зеленую" энергетику под угрозу дефолта. Об этом заявил в своем Facebook глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трохимец.

"НКРЭКУ, пересматривая ценовые ограничения на рынке электрической энергии, отменила так называемый нижний price cap. Делал это регулятор, по его мотивам, для того, чтобы помочь "зеленым" электростанциям. Но как только НКРЭКУ начала "работать над решением проблем производителей ВИЭ", сразу началось стремительное падение уровня расчетов. В январе было 90,9% выплат, а в июне уже 43,2%", – написал он.

По информации Трохимца, долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" для компенсаций предприятиям, производящим электроэнергию из возобновляемых источников, вырос до 21,5 млрд грн и точно будет увеличиваться. 

"Мы как регулятор выступаем за поддержку инвестиционной привлекательности сектора "зеленой" генерации. Именно поэтому в тарифе НЭК "Укрэнерго" на 2023 год, принятом комиссией, учтены потребности производителей из ВИЭ в полном объеме исходя из прогнозного баланса электроэнергии. Хочу обратить внимание, что это беспрецедентный случай", – процитировал он главу НКРЭКУ Константина Ущаповского.

Это заявление Ущаповский сделал 16 февраля 2023 года.

"Затем 24 февраля была еще одна похожая новость о "поддержке". А потом были price cap. И, кстати, автор цитаты, председатель комиссии Константин Ущаповский участия в заседании комиссии, где принимают решение о пересмотре ценовых ограничений, не принимал. Не смог помочь ВИЭ, отстоять их права. Не захотел. Хотя в лондонах, в луганах все призывают иностранных инвесторов вкладываться в ВИЭ, но на самом деле делают все, чтобы денег "зеленым" инвесторам не дать. До дефолтов предприятий ВИЭ и еще больших проблем украинским банкам, кредитовавшим проекты в возобновляемой энергетике, осталось недолго", – резюмировал Трохимец.

https://www.facebook.com/trokha1982/posts/pfbid0LVqEUWJWEnxo61PuNm7zz6f9CQTtjdPHjNjYRZmpAZb4SGP48SVCVc35DQDiy7DVl

Контекст:

НКРЭКУ отменила ценовые ограничения на рынке электроэнергии с 30 июня 2023 года. Соответствующее решение было принято на ее заседании 31 мая.

27 июня НКРЭКУ установила новые предельные цены на оптовом рынке электроэнергии.

Теги: энергетика, дефолт, Укрэнерго, тарифы, электроэнергия, НКРЭКУ, электростанция, зеленая энергетика
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