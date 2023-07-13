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Благодаря "зеленой" энергетике Украина создаст более устойчивую энергосистему – Тимченко для TED

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Максим Тимченко: Такая распределенная энергосистема в сочетании с энергией от бытовых солнечных панелей может значительно повысить энергетическую безопасность стран по всему миру
Максим Тимченко: Такая распределенная энергосистема в сочетании с энергией от бытовых солнечных панелей может значительно повысить энергетическую безопасность стран по всему миру
Скриншот: ted.com

Благодаря строительству объектов возобновляемой энергетики энергосистема Украины станет более устойчивой и безопасной. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в своем видео на платформе TED.

"Война научила нас, что полагаясь на возобновляемую энергетику, мы создаем более устойчивую и безопасную энергосистему", – сказал он.

В качестве примера Тимченко привел ветровые турбины, которые, несмотря на то, что весят около 700 тонн и имеют длину 130 м, очень тяжело поразить ракетой. Кроме того, даже если врагу удастся попасть ракетой по турбине, электростанция не остановится, а другие турбины продолжат работать.

"Такая распределенная энергосистема в сочетании с энергией от бытовых солнечных панелей может значительно повысить энергетическую безопасность стран по всему миру. И не только во время войны, но и против ряда угроз, таких как пожары и наводнения", – подчеркнул он.

Тимченко добавил, что с правильным уровнем иностранных инвестиций Украина сможет до 2030 года построить достаточное количество объектов "зеленой" генерации, чтобы поставлять в Европу такой же объем электроэнергии, как и Финляндия.

22 мая ДТЭК ввел в эксплуатацию первую очередь Тилигульской ВЭС. В будущем она станет самой большой в Восточной Европе с общей мощностью 500 МВт, прогнозируют в компании.

Теги: инвестиции, энергетика, ДТЭК, строительство, турбины, электростанция, Максим Тимченко, зеленая энергетика, энергосистема
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