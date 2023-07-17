В течение недели энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение в домах 64 тыс. семей

В июне энергетики ДТЭК вернули свет для 277 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов Фото: grids.dtek.com

"На прошлой неделе Донецкая и Днепропетровская области продолжали подвергаться регулярным обстрелам врага. Из строя выходили электросети в 89 населенных пунктах. Энергетики "ДТЭК Сети" вернули свет для 63 тыс. семей Донбасса и почти 1 тыс. семей в Днепропетровской области", – говорится в нем.

Кроме того, на прошлой неделе из-за обломков вражеского дрона повреждены сети Киевской области. Энергетики оперативно возобновили работу электролинии для 114 семей.

"Первоочередная задача наших специалистов – максимально, насколько это возможно в условиях повышенных рисков, снабжать светом украинцев. С начала полномасштабной войны мы ежедневно ликвидируем последствия обстрелов, ремонтируем поврежденные электросети и возвращаем свет", – отметил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

В июне энергетики ДТЭК вернули свет для 277 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.