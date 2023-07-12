"Жара способствует росту потребления". Компания "Укрэнерго" призвала украинцев после 16.00 экономить электричество

"После умеренной температуры на выходных и в понедельник жара снова способствует росту потребления. Вечерний максимум потребления вчера в 21.00 был несколько выше, чем вечером понедельника. [...] Общий график потребления по стране указывает на недостаточность мер по экономии электроэнергии", – говорится в сообщении.

В компании поблагодарили тех, кто уже экономит в вечерние часы, но предупредили, что "с ростом жары растет и нагрузка на энергосистему".

"Просим потребителей уделять больше внимания мерам по экономии электроэнергии. С 16.00 до 23.00 каждый день охлаждайте помещение, выставляя температуру кондиционеров не ниже 23 градусов; выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно; переносите пользование электроприборами на утренние, дневные или ночные часы суток; выключайте свет, если выходите из помещения", – призвали в "Укрэнерго".

Там объяснили, что ограничения электроснабжения на сегодня не прогнозируется, но экономное потребление электроэнергии в вечерние часы нужно для снижения нагрузки на энергосистему и облегчения ее балансировки.

"С 17.00 до 23.00 предусмотрен импорт электроэнергии из Словакии с максимальной мощностью около 300 МВт. Экспорт отсутствует", – подчеркнули в "Укрэнерго".