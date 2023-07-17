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КИЕВ

Для бесперебойного энергоснабжения киевских больниц установят автономные солнечные электростанции – Кличко

Финансирование проекта в размере &euro;500 тыс. будет обеспечено грантовыми средствами Немецкого общества международного сотрудничества
Финансирование проекта в размере €500 тыс. будет обеспечено грантовыми средствами Немецкого общества международного сотрудничества
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Ряд киевских медучреждений будут обеспечены бесперебойным энергоснабжением благодаря установке автономных солнечных электростанций. О совместном проекте киевских властей и Немецкого общества международного сотрудничества рассказал в своем Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

"Прошлый отопительный сезон показал, насколько системны обстрелы Россией объектов критической инфраструктуры, от которых зависит энергопитание, в частности, медучреждений Киева. Где отключение оборудования может привести к летальным или тяжелым последствиям. Проект по установке солнечных электростанций обеспечит бесперебойное энергоснабжение трех медучреждений – одной из городских клинических больниц, роддома, перинатального центра", – отметил Кличко.

По его словам, финансирование проекта в размере €500 тыс. будет обеспечено грантовыми средствами Немецкого общества международного сотрудничества.

"Оборудование позволит также частично заместить объем потребляемой энергии из возобновляемых источников, аккумулировать электроэнергию, что нивелирует риски обесточивания заведений. И уменьшить объемы выбросов CO2", – рассказал мэр Киева.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/pfbid02LS1sZxDqkDAde2sWmgdmF8GQ8roqwb69CVkDKKEx9gQw2fUo2yHXkCEFKA2tXNEjl

Контекст:

С начала осени 2022 года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

28 февраля министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что ситуация в энергосистеме страны стабилизировалась и есть резервные мощности.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Германия, энергетика, отопительный сезон, помощь, электроэнергия, гранты, больницы, финансирование, электростанция, сотрудничество, энергосистема
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