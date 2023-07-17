Для бесперебойного энергоснабжения киевских больниц установят автономные солнечные электростанции – Кличко

Финансирование проекта в размере €500 тыс. будет обеспечено грантовыми средствами Немецкого общества международного сотрудничества Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Прошлый отопительный сезон показал, насколько системны обстрелы Россией объектов критической инфраструктуры, от которых зависит энергопитание, в частности, медучреждений Киева. Где отключение оборудования может привести к летальным или тяжелым последствиям. Проект по установке солнечных электростанций обеспечит бесперебойное энергоснабжение трех медучреждений – одной из городских клинических больниц, роддома, перинатального центра", – отметил Кличко.

По его словам, финансирование проекта в размере €500 тыс. будет обеспечено грантовыми средствами Немецкого общества международного сотрудничества.

"Оборудование позволит также частично заместить объем потребляемой энергии из возобновляемых источников, аккумулировать электроэнергию, что нивелирует риски обесточивания заведений. И уменьшить объемы выбросов CO 2 ", – рассказал мэр Киева.