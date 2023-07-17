Для бесперебойного энергоснабжения киевских больниц установят автономные солнечные электростанции – Кличко

"Прошлый отопительный сезон показал, насколько системны обстрелы Россией объектов критической инфраструктуры, от которых зависит энергопитание, в частности, медучреждений Киева. Где отключение оборудования может привести к летальным или тяжелым последствиям. Проект по установке солнечных электростанций обеспечит бесперебойное энергоснабжение трех медучреждений – одной из городских клинических больниц, роддома, перинатального центра", – отметил Кличко.
По его словам, финансирование проекта в размере €500 тыс. будет обеспечено грантовыми средствами Немецкого общества международного сотрудничества.
"Оборудование позволит также частично заместить объем потребляемой энергии из возобновляемых источников, аккумулировать электроэнергию, что нивелирует риски обесточивания заведений. И уменьшить объемы выбросов CO2", – рассказал мэр Киева.
С начала осени 2022 года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
28 февраля министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что ситуация в энергосистеме страны стабилизировалась и есть резервные мощности.