Минэнерго обратилось в Нацбанк, чтобы ускорить выдачу кредитов на восстановление ТЭС и ТЭЦ

"В мае правительство расширило программу "Доступные кредиты 5–7–9%", предоставив возможность ТЭС и ТЭЦ брать кредиты на восстановление после обстрелов, однако до сих пор ни один кредит выдан еще не был. Министерство недавно обратилось в Нацбанк, чтобы ускорить реализацию этой программы, ведь несколько энергокомпаний уже подали свои заявки", – сказал он.

Министр заверил, что в ближайшее время веерных отключений не будет, несмотря на то, что ситуация в системе остается сложной. По его словам, энергетики просят сокращать потребление в пиковые часы, чтобы облегчить процесс ремонта энергетической инфраструктуры.

"Текущий ремонт осложняется еще и тем, что мы рассчитываем преимущественно на внутренние ресурсы, ведь тепловая генерация не имеет доступа к внешним кредитным средствам", – уточнил Галущенко.

В мае Кабинет Министров Украины решил предоставить возможность льготного кредитования ТЭС и ТЭЦ в рамках программы "Доступные кредиты 5–7–9%" для финансирования ремонта и замены поврежденного оборудования. 19 июня правительство урегулировало порядок такого кредитования.