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Минэнерго обратилось в Нацбанк, чтобы ускорить выдачу кредитов на восстановление ТЭС и ТЭЦ

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В мае Кабинет Министров Украины решил предоставить возможность льготного кредитования ТЭС и ТЭЦ в рамках программы "Доступные кредиты 5 7 9%"
В мае Кабинет Министров Украины решил предоставить возможность льготного кредитования ТЭС и ТЭЦ в рамках программы "Доступные кредиты 5–7–9%"
Фото: atn.ua

Для восстановления украинских тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей после обстрелов не выдали ни одного кредита по аналогии с программой "5–7–9", поэтому Министерство энергетики обратилось в Национальный банк Украины с просьбой ускорить реализацию программы. Об этом на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией заявил Министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"В мае правительство расширило программу "Доступные кредиты 5–7–9%", предоставив возможность ТЭС и ТЭЦ брать кредиты на восстановление после обстрелов, однако до сих пор ни один кредит выдан еще не был. Министерство недавно обратилось в Нацбанк, чтобы ускорить реализацию этой программы, ведь несколько энергокомпаний уже подали свои заявки", – сказал он.

Министр заверил, что в ближайшее время веерных отключений не будет, несмотря на то, что ситуация в системе остается сложной. По его словам, энергетики просят сокращать потребление в пиковые часы, чтобы облегчить процесс ремонта энергетической инфраструктуры.

"Текущий ремонт осложняется еще и тем, что мы рассчитываем преимущественно на внутренние ресурсы, ведь тепловая генерация не имеет доступа к внешним кредитным средствам", – уточнил Галущенко.

В мае Кабинет Министров Украины решил предоставить возможность льготного кредитования ТЭС и ТЭЦ в рамках программы "Доступные кредиты 5–7–9%" для финансирования ремонта и замены поврежденного оборудования. 19 июня правительство урегулировало порядок такого кредитования. 

Теги: Кабинет Министров, энергетика, льготы, Министерство энергетики, ТЭС, ТЭЦ, кредиты, финансирование, электростанция, Европейская бизнес-ассоциация, Герман Галущенко
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