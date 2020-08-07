Общая сумма операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, в первом полугодии 2020 года составила 1,7844 млрд грн, сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

По данным НБУ, сеть, где можно рассчитаться платежными карточками, продолжает расти Фото: depositphotos.com

За год в Украине на треть увеличилось количество магазинов, где можно рассчитаться банковской картой. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

По данным НБУ, сеть, где можно рассчитаться платежными карточками, продолжает расти.

"За год количество субъектов хозяйствования, которые принимают платежные карты, увеличилось на треть (на 33,5%) – до почти 297 тыс. Кроме того, в Украине на 11,2% увеличилось количество торговых POS-терминалов (до 340,6 тыс. единиц) по сравнению с данными по состоянию на 1 июля 2019 года. С начала 2020 года количество торговых POS-терминалов также выросло – на 5%", – говорится в сообщении.

Общая сумма операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, в первом полугодии 2020 года составила 1,7844 млрд грн.

В мае НБУ сообщал, что в первом квартале 2020 года количество операций с использованием платежных карт выросло на 24,5%, а сумма операций – на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.