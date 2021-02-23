За карьеру теннисистки Свитолина заработала $20 млн призовых

Первая ракетка Украины и пятая в мире Элина Свитолина стала 19-й теннисисткой, преодолевшей отметку в $20 млн заработанных призовых.

Свитолина заработала больше других украинок Фото: ЕРА

По состоянию на 22 февраля 26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина заработала за свою карьеру $20,1 млн призовых. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Женской теннисной ассоциацией (WTA).

Свитолина является первой ракеткой Украины и пятой в мире.

Украинка является 19-й теннисисткой, которая сумела заработать более $20,1 млн призовых. Свою профессиональную карьеру она начала в 2008 году.

За Свитолиной в рейтинге спортсменок по заработанным призовым располагается японка Наоми Осака, выигравшая Australian Open 2021.

Больше всего призовых заработали за карьеру сестры Серена ($94,2 млн) и Винус ($42 млн) Уильямс.

Украинка Даяна Ястремская (20 лет) – на 231-м месте с призовыми на сумму $2,1 млн. Ее соотечественница Марта Костюк (18 лет) – на 523-м месте, у нее $753 тыс.