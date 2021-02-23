За карьеру теннисистки Свитолина заработала $20 млн призовых

По состоянию на 22 февраля 26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина заработала за свою карьеру $20,1 млн призовых. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Женской теннисной ассоциацией (WTA).
Свитолина является первой ракеткой Украины и пятой в мире.
Украинка является 19-й теннисисткой, которая сумела заработать более $20,1 млн призовых. Свою профессиональную карьеру она начала в 2008 году.
За Свитолиной в рейтинге спортсменок по заработанным призовым располагается японка Наоми Осака, выигравшая Australian Open 2021.
Больше всего призовых заработали за карьеру сестры Серена ($94,2 млн) и Винус ($42 млн) Уильямс.
Украинка Даяна Ястремская (20 лет) – на 231-м месте с призовыми на сумму $2,1 млн. Ее соотечественница Марта Костюк (18 лет) – на 523-м месте, у нее $753 тыс.