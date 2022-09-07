Закон о рынке электроэнергии предполагает, что искусственно созданные монополии не имеют права на существование – Войцицкая

Виктория Войцицкая: Я категорически против такого подхода. Я считаю, что это будет вредить нам как государству, а не играть нам на руку Фото: radiosvoboda.org

"Мы с вами, слава богу, функционируем, живем в условиях существующего принятого закона о рынке электроэнергии, который как раз и предполагает, что такие искусственно созданные монополии не имеют права вообще на существование", – заявила политик.

Экс-нардеп убеждена, что наличие одного игрока на рынке электроэнергии не позволит Украине максимально выгодно продавать свою электроэнергию в Европу. Войцицкая считает, что идея создания единого государственного трейдера электроэнергии существовала давно и каждый "второй министр энергетики мечтал о такой схеме".

"Я категорически против такого подхода. Я считаю, что это будет вредить нам как государству, а не играть нам на руку", – подытожила Войцицкая.