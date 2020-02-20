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Зарплата Зеленского за месяц составила 28 тыс. грн

Расходы Офиса президента за восемь месяцев составили 264 млн грн.

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Зарплата Зеленского составила 28 тыс. грн
Зарплата Зеленского составила 28 тыс. грн
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский на должности главы государства заработал 237 тыс. грн. Об этом в ответе на запрос НВ сообщило Государственное управление делами.

"Выплаты главе государства составляли 28 тыс. грн каждый месяц. За восемь месяцев президентства (дополнительно 12 тыс. грн за 10 дней в мае) Зеленский заработал 237,7 тыс. грн, минус 46 тыс. грн налогов", – пишет издание.

В то же время расходы на деятельность президента, его офиса, Государственного управления делами, Координационного центра взаимодействия с правительством и комитетов государственной премии с 21 мая по 30 января составили 264 млн грн.

Как пишет издание, в госбюджете на этот год предусмотрено 987 млн грн на расходы Офиса президента, в прошлом году эта цифра составляла 948 млн грн.

Отметим, что согласно этим данным, зарплата президента оказалась ниже, чем у многих украинских министров и их заместителей. К примеру, премьер-министр Алексей Гончарук в январе получил 33,78 тыс. грнвице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба – 33,84 тыс. грн, министр внутренних дел Арсен Аваков – 47,29 тыс. грн.

Теги: зарплата, Владимир Зеленский, Офис президента Украины
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