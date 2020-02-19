Учителя жалуются, что их оклады меньше, чем зарплата кассиров в супермаркетах. Это ставит под угрозу всю систему украинского образования

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Учительский труд без престижности.

Десятки тысяч украинских учителей и воспитателей в детских садах стали заложниками невыполнения районных и городских бюджетов, а потому недополучают надбавки за престижность к своей зарплате.

Накануне общался с педагогами одного из районов Полтавской области. Местный районный совет выполняет бюджет только на 85%, поэтому расходы умножают на коэффициент 0,85. Мол, нужно экономить на всем.

Однако в Украине такие случаи не единичны, что заставляет педагогов вполне справедливо требовать, чтобы им выплачивали все 20% надбавки за престижность труда. После того как педагогам "урезали" все возможные доплаты, они получают в среднем по 4 тыс. грн в месяц, а заведующие детсадами – до 6 тыс. грн. Учителя жалуются, что такие должностные оклады меньше, чем заработная плата кассиров в супермаркетах, что ставит под угрозу всю систему украинского образования.

Не согласиться с такими утверждениями крайне трудно. Потому что в стране сложилась поразительная и циничная зарплатная несправедливость. По моему глубокому убеждению, учителя и медики являются теми категориями общества, которые не должны жаловаться на свои зарплаты, а должны чувствовать уверенность в своей работе и своем будущем. Только материально обеспеченные работники могут успешно выполнять свою работу и постоянно совершенствоваться. А нынешняя мало оптимистическая ситуация ведет в одном направлении – в социальную пропасть.

Еще накануне нового года директора школ, детских садов получили распоряжение из отделов образования о сокращении выплат "за престижность работы". Вместо 20% доплаты воспитателям предложили значительно меньшие проценты – иногда даже от 1 до 5%.

Хорошо понимаю педагогов, поскольку такого ужасного положения с финансированием потребностей дошкольных учебных заведений и школ, как сейчас, не было уже много лет. Педагоги остаются наедине со своими проблемами – за последние два года не получали денег ни на покупку краски, ни для закупки моющих средств, ни на ремонт стиральных машин и другой техники.

Нет сомнений, что чем богаче район, тем лучше ситуация в сфере образования, но, к сожалению, большая часть административных единиц дотационные из государственного бюджета – или это последствия непродуманной децентрализации, или менеджмента отдельных территорий – покажет время. Впрочем, педагоги этого времени не имеют, потому что должны ежедневно бороться с нехваткой...

Это должны были бы понимать в правительстве. По крайней мере, в Министерстве образования и науки до 15 апреля намерены разработать новый концепт оплаты труда педагогам. И действительно, сейчас надбавка за престижность труда устанавливается для всех педагогических работников и никто не застрахован от субъективного отношения директора школы к педагогическому работнику, и она может зависеть не только от финансового ресурса.

Рассматривая вопрос целесообразности и процентного соотношения выплаты доплат учителям, стоит упомянуть министра образования и науки Анну Новосад, которая говорила, что не сможет содержать ребенка на зарплату 36 тыс. грн, а воспитателям садов и учителям предлагает делать это за 4 тыс. грн.

Странные парадоксы порой возникают в головах нынешних чиновников. Очень странные и крайне опасные...

Источник: "ГОРДОН"