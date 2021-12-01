Зеленский объявил о запуске программы кредитования "Украинская мечта"

Средства по программе "Украинская мечта" можно будет потратить на приобретение недвижимости в новостроях, электромобили или на оплату образования, сказал Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В скором времени мы запустим программу "Украинская мечта", по которой каждый гражданин нашего государства, честно уплачивающий налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне для приобретения собственной недвижимости в новом жилье, электромобиля, получения образования или смены профессии", – сказал он.