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Зеленский объявил о запуске программы кредитования "Украинская мечта"

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Средства по программе "Украинская мечта" можно будет потратить на приобретение недвижимости в новостроях, электромобили или на оплату образования, сказал Зеленский
Средства по программе "Украинская мечта" можно будет потратить на приобретение недвижимости в новостроях, электромобили или на оплату образования, сказал Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря в ходе обращения к Верховной Раде заявил, что в ближайшее время в стране запустят программу кредитования "Украинская мечта".

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В скором времени мы запустим программу "Украинская мечта", по которой каждый гражданин нашего государства, честно уплачивающий налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне для приобретения собственной недвижимости в новом жилье, электромобиля, получения образования или смены профессии", – сказал он. 

Контекст:

В Украине действуют правительственные программы  "Доступные кредиты 5–7–9%" (для малого и среднего бизнеса) и "Доступная ипотека 7%".

По программе для бизнеса к 20 ноября выдали более 71 млрд грн кредитов, ею воспользовались 27 тыс. фирм по всей стране. По ипотечной программе к 27 ноября выдали кредитов на 1 млрд грн

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: налоги, образование, недвижимость, ипотека, кредиты, Владимир Зеленский, электромобиль
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