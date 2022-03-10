Зеленский разрешил принудительно конфисковывать российское имущество в Украине

Закон определяет правовые основы принудительного изъятия по причине общественной необходимости объектов права собственности Российской Федерации, как государства, начавшего полномасштабную войну против Украины, и ее резидентов.

Согласно закону, принудительное изъятие имущества осуществляется без какой-либо компенсации его стоимости.

Война России против Украины. Главное