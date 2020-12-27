Шмыгаль увидел рост украинской промышленности и экспорта

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в следующем году стоит ожидать роста промышленного производства. Этому будут способствовать комплексные программы поддержки отраслей.

Украинское промышленное производство в ноябре выросло почти на 1,5% по сравнению с октябрем, написал у себя в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 27 декабря.

По его словам, в следующем году ожидается дальнейший рост. Этому дадут толчок комплексные программы поддержки, в частности машиностроения.

"Для этого в бюджете на 2021 год предусмотрены миллиарды гривен поддержки", – отметил он.

Глава украинского правительства привел прогнозы Всемирной организации торговли, по которым общий товарооборот в этом году упадет на более чем 9%. Украинский экспорт при этом показал рост в ноябре 9%, убежден он.

"Поддержка наших экспортеров в 2021 году будет расширена", – пообещал глава Кабмина.

Международный валютный фонд в начале года прогнозировал рост ВВП Украины на 3% по итогам 2020 года, однако вскоре после начала пандемии коронавируса пересмотрел показатели. В опубликованном в середине апреля прогнозе говорилось, что ВВП упадет на 7,7% в этом году и вырастет на 3,6% в 2021-м.

Всемирный банк в начале октября выпустил прогноз, согласно которому ВВП Украины в 2020 году упадет на 5,5%. В 2021 году ожидается, что ВВП вырастет на 1,5%, в 2022 году – на 3,1%.