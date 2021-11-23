Адвокат Януковича рассказал, когда в последний раз видел бывшего президента-беглеца

Об этом адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил на пресс-конференции 23 ноября, пишет "Укринформ".

"Виделись мы в конце 2019-го – в начале 2020 года, до карантина, введения ограничений, в частности массовых, по миру", – сказал он.

По данным адвоката, Киевский апелляционный суд еще не открыл производство по жалобе на приговор по государственной измене Януковича.