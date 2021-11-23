Адвокат Януковича рассказал, когда в последний раз видел бывшего президента-беглеца

Об этом адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил на пресс-конференции 23 ноября, пишет "Укринформ".
"Виделись мы в конце 2019-го – в начале 2020 года, до карантина, введения ограничений, в частности массовых, по миру", – сказал он.
По данным адвоката, Киевский апелляционный суд еще не открыл производство по жалобе на приговор по государственной измене Януковича.
Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.
В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.