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Антикоррупционный суд отменил постановление о прекращении расследования в отношении экс-вице-премьера Арбузова

Высший антикоррупционный суд 7 декабря удовлетворил иск адвоката бывшего первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова и отменил постановление прокурора о приостановлении расследования по делу о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

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Арбузов (слева) был вице-премьером в правительстве Азарова (справа)
Арбузов (слева) был вице-премьером в правительстве Азарова (справа)
Фото: ЕРА

Высший антикоррупционный суд сегодня отменил постановление прокурора о приостановке расследования по делу бывшего первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Следственный судья ВАКС удовлетворил жалобу адвоката бывшего первого вице-премьер-министра Украины и отменил постановление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры от 29 апреля 2020 года о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве", – говорится в сообщении.

Постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

В пресс-службе отметили, что полный текст суд огласит 11 декабря.

В сообщении имя экс-чиновника не называется, но уточняется, что он фигурирует в уголовном производстве, открытом по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По данным "Украинской правды", речь идет об Арбузове.

Он был первым вице-премьер-министром в правительстве Николая Азарова в 2012–2014 годах. Уехал из Украины после Евромайдана. В Украине находится в розыскеВ отношении него проводится несколько расследований.

Теги: Евромайдан, Сергей Арбузов, расследование, растрата, адвокат, Высший антикоррупционный суд Украины, суд, ВАКС, прокурор
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