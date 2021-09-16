Апелляционный суд оставил под домашним арестом экс-министра транспорта и связи Рудьковского

Отмечается, что коллегия судей судебной палаты приняла решение, рассмотрев апелляционную жалобу от стороны защиты и прокуратуры по решению Соломенского райсуда Киева, который 2 сентября изменил Рудьковскому меру пресечения – с ночного домашнего ареста на круглосуточный до 29 сентября 2021 года включительно.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда оставлено без изменений, а апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры – без удовлетворения", – говорится в сообщении.