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Апелляция ВАКС закрыла еще одно дело о недостоверном декларировании в отношении нардепа

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Первая инстанция оправдала Пашковского, прокуратура подавала апелляцию
Первая инстанция оправдала Пашковского, прокуратура подавала апелляцию
Фото: Пашковський Максим - народний депутат України / Facebook

Высший антикоррупционный суд на заседании 21 июля решил закрыть уголовное производство о недостоверном декларировании в отношении народного депутата от "Слуги народа" Максима Пашковского. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК).

Депутату объявили подозрение по делу о внесении в декларацию недостоверных сведений 15 декабря 2022 года. По данным следствия, нардеп не указал в декларации за 2020 год квартиру стоимостью около 2 млн грн, которую он арендовал в течение года.

Первая инстанция ВАКС 16 марта 2023 года оправдала егоСогласно решению суда, народный депутат недобросовестно отнесся к обязанности внести достоверные сведения в декларацию, без преступного умысла. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляцию.

Пашковский, в свою очередь, подал ходатайство о закрытии дела в связи с истечением сроков давности, апелляция удовлетворила его, отмечает ЦПК (по информации Центра, сроки истекли тоже в марте). 

"При этом другого решения быть не могло, ведь истечение сроков давности и наличие ходатайства автоматически приводят к освобождению от ответственности", – объяснили активисты. 

Контекст:

17 июля Апелляционная палата ВАКС отменила обвинительный приговор в отношении народного депутата от группы "За майбутнє" Ирины Констанкевич и закрыла дело в связи с истечением сроков давности

Юрист ЦПК Вадим Валько в марте сообщал в блоге на "Украинской правде", что срок давности по таким делам – два года, которые считаются со дня подачи декларации с недостоверными данными. По его оценке, более 10 дел о недостоверном декларировании в отношении нардепов, переданных в суд, могут быть закрыты по срокам. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: приговор, апелляция, антикоррупционная прокуратура, уголовное производство, декларирование, Центр противодействия коррупции
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