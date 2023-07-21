Апелляция ВАКС закрыла еще одно дело о недостоверном декларировании в отношении нардепа

Депутату объявили подозрение по делу о внесении в декларацию недостоверных сведений 15 декабря 2022 года. По данным следствия, нардеп не указал в декларации за 2020 год квартиру стоимостью около 2 млн грн, которую он арендовал в течение года.

Первая инстанция ВАКС 16 марта 2023 года оправдала его. Согласно решению суда, народный депутат недобросовестно отнесся к обязанности внести достоверные сведения в декларацию, без преступного умысла. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляцию.

Пашковский, в свою очередь, подал ходатайство о закрытии дела в связи с истечением сроков давности, апелляция удовлетворила его, отмечает ЦПК (по информации Центра, сроки истекли тоже в марте).

"При этом другого решения быть не могло, ведь истечение сроков давности и наличие ходатайства автоматически приводят к освобождению от ответственности", – объяснили активисты.