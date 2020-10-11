Арахамия лично организовывает кампанию травли ОПЗЖ в Николаеве – заявление партии

По утверждению "Оппозиционной платформы – За жизнь", глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оказывает давление на суды, добиваясь снятия с регистрации избирательного списка ОПЗЖ на выборах в Николаевский горсовет.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" обвинила народного депутата, главу фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамию в организации "кампании травли оппозиции в Николаеве". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политической силы 11 октября.

В ОПЗЖ утверждают, что Арахамия "оказывает давление на суды с целью вынесения противозаконного решения о снятии с регистрации избирательного списка партии на выборах в Николаевский горсовет".

"Глава крупнейшей парламентской фракции лично организовывает кампанию травли оппозиции в Николаеве. В частных разговорах он называет президента [Владимира] Зеленского прямым заказчиком этих действий. ОПЗЖ призывает суды не принимать противозаконные и антидемократические решения под давлением Арахамии и "Слуги народа", – говорится в заявлении.

Партия также обратила внимание международных организаций и наблюдателей "на нарушение демократии и прав избирателей на выборах в Николаеве".

"Призываем прекратить давление на оппозицию со стороны представителей партии власти, отозвать судебные иски против ОПЗЖ. Противное исключает честность и демократичность выборов. Выбирать должны граждане, а не махинаторы от власти", – подчеркивается в сообщении.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.