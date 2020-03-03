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Арахамия назвал фейком официальную версию о причинах взрывов на арсенале в Балаклее. СБУ это опровергает

По словам главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, версия о том, что пожар на арсенале в Балаклее в 2017 году начался в результате диверсии, "не имеет под собой оснований". В СБУ заявили, что радиолокационные станции "Украероруху" зафиксировали пролет беспилотника, который, предположительно, нанес удар по складу боеприпасов.

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Инцидент на арсенале в Балаклее произошел в 2017 году
Инцидент на арсенале в Балаклее произошел в 2017 году
Фото: EPA

Официальная версия о причинах возгорания и последующей детонации боеприпасов на арсенале в Балаклее (Харьковская область) в 2017 году "политически ангажирована". Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 3 марта, заявил председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, возглавляющий временную следственную комиссию ВР по вопросам расследования пожаров и взрывов на складах боеприпасов в 2014–2018 годах.

"Мы провели заседание по первому эпизоду в Балаклее. Могу предварительно высказать личное мнение: основная версия следствия, которую рассматривали, была политически ангажированной и вообще была фейковой. Выводы, конечно, должны сделать правоохранительные органы, но выглядит так, что версия, связанная с беспилотником, не имеет под собой оснований", – утверждает он.

По мнению Арахамии, на участников расследования давили, чтобы "навязать некую версию".

"Сейчас мы рассматриваем следующий эпизод. Предварительно выглядит так, что у всех этих инцидентов общий след", – заявил он.

В Службе безопасности Украины утверждения Арахамии отвергли. В комментарии "Украинской правде" пресс-служба СБУ подчеркнула, что "комплексная экспертиза подтвердила основную версию следствия".

"Согласно заключению эксперта, зафиксированный радиолокационными станциями госпредприятия "Украерорух" пролет беспилотного летательного аппарата над территорией арсенала связан с наступлением событий, а именно с применением (сбросом) неуправляемых боеприпасов по площадкам открытого хранения боеприпасов", – отметили в СБУ.

Взрывы на арсенале в Балаклее Харьковской области начались в ночь на 23 марта 2017 года. Пожар удалось окончательно потушить к 26 марта, очисткой территории вокруг складов саперы занимались около месяца. В результате взрывов пострадали пять человекпогибли две женщины. В 10-километровую зону поражения попали 36 тыс. человекпять домов в Балаклее были разрушены, более 300 – повреждены. Уже 24 марта большинство эвакуированных жителей Балаклеи вернулись домой.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что пожар мог произойти в результате диверсии. По его словам, перед взрывами на складе в Балаклее был слышен гул аппарата, похожего на беспилотник. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называл инцидент прямым актом агрессии России.

Теги: СБУ, Украина, Харьков, Харьковская область, Украерорух, Балаклея, Давид Арахамия
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