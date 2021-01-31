Байден намерен передать Украине материалы на причастных к коррупции бизнесменов – экс-член Совета нацбезопасности США

Глава Белого дома Джо Байден может повлиять на руководство Украины с целью расследовать причастность украинских бизнесменов к банковским махинациям, считает экс-директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Дэниел Фрид.

Президент США Джо Байден намерен способствовать разоблачению украинских бизнесменов, которые занимались махинациями через американскую банковскую систему.

Об этом 31 января в эфире телеканала "Еспресо" заявил бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США Дэниел Фрид.

"В администрации Джо Байдена уже длительное время говорят о том, чтобы заблокировать потоки оборота коррупционных средств. Средств нечистых на руку бизнесменов, на территории какой бы страны они ни находились. Поэтому следует ожидать сдвигов в этом направлении. Следует проследить источники махинаций, как и каким образом они проходили через банковскую систему США. Мы передадим данные наших расследований представителям Украины для того, чтобы дальнейшая работа проходила у вас", – сказал он.

По словам Фрида, он рассчитывает на то, что "Байден повлияет на руководство Украины таким образом, чтобы эти расследования были проведены добросовестно".

Экс-член Совета нацбезопасности США подчеркнул, что антикоррупционные органы Украины в состоянии "с высокой вероятностью установить личности главных коррупционеров и источники незаконного обогащения".

В декабре 2020 года Минюст США выдвинул уже третье обвинение в отмывании денег бывшим владельцам украинского "ПриватБанка" Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. По данным американского ведомства, недвижимость в трех штатах, купленная за незаконно полученные средства, оценивается в $60 млн.