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Байден "не сдерживался в эмоциях" в разговоре с Путиным – Белый дом

Президент США Джо Байден говорил президенту России Владимиру Путину о своей обеспокоенности по поводу задержания российского оппозиционера Алексея Навального, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Байден (слева) поговорил с Путиным по телефону первый раз 26 января
Байден (слева) поговорил с Путиным по телефону первый раз 26 января
Фото: EPA (архив)

Президент США Джо Байден "не сдерживался в эмоциях" во время состоявшегося 26 января телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Reuters 28 января со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, во время беседы с российским лидером Байден затронул тему обращения с находящимся в заключении российским оппозиционером Алексеем Навальным. В этой связи Байден выражал обеспокоенность по поводу обращения с политиком и отношения силовиков к протестующим.

По ее словам, Байден никогда не сдерживался в эмоциях по поводу вопросов, касающихся Путина, и не скрывал озабоченности в связи с действиями российского правительства. Байден ясно и однозначно сказал об этом в телефонном разговоре, подчеркнула Псаки.

Среди прочего Байден и Путин говорили о готовности обеих стран продлить на пять лет действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Лидеры двух стран договорились о завершении этого процесса к 5 февраля.

Это был первый телефонный разговор Байдена с Путиным с момента избрания президентом США. 

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент, республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

20 января Байден был приведен к присяге и стал 46-м президентом Соединенных Штатов.

Теги: Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный, протесты, Джо Байден, Белый дом, Джен Псаки, Дональд Трамп, разгон
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