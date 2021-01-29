Байден "не сдерживался в эмоциях" в разговоре с Путиным – Белый дом

Президент США Джо Байден говорил президенту России Владимиру Путину о своей обеспокоенности по поводу задержания российского оппозиционера Алексея Навального, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Байден (слева) поговорил с Путиным по телефону первый раз 26 января Фото: EPA (архив)

Президент США Джо Байден "не сдерживался в эмоциях" во время состоявшегося 26 января телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Reuters 28 января со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, во время беседы с российским лидером Байден затронул тему обращения с находящимся в заключении российским оппозиционером Алексеем Навальным. В этой связи Байден выражал обеспокоенность по поводу обращения с политиком и отношения силовиков к протестующим.

По ее словам, Байден никогда не сдерживался в эмоциях по поводу вопросов, касающихся Путина, и не скрывал озабоченности в связи с действиями российского правительства. Байден ясно и однозначно сказал об этом в телефонном разговоре, подчеркнула Псаки.

Среди прочего Байден и Путин говорили о готовности обеих стран продлить на пять лет действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Лидеры двух стран договорились о завершении этого процесса к 5 февраля.