Байден "не сдерживался в эмоциях" в разговоре с Путиным – Белый дом

Президент США Джо Байден "не сдерживался в эмоциях" во время состоявшегося 26 января телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Reuters 28 января со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, во время беседы с российским лидером Байден затронул тему обращения с находящимся в заключении российским оппозиционером Алексеем Навальным. В этой связи Байден выражал обеспокоенность по поводу обращения с политиком и отношения силовиков к протестующим.
По ее словам, Байден никогда не сдерживался в эмоциях по поводу вопросов, касающихся Путина, и не скрывал озабоченности в связи с действиями российского правительства. Байден ясно и однозначно сказал об этом в телефонном разговоре, подчеркнула Псаки.
Среди прочего Байден и Путин говорили о готовности обеих стран продлить на пять лет действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Лидеры двух стран договорились о завершении этого процесса к 5 февраля.
Это был первый телефонный разговор Байдена с Путиным с момента избрания президентом США.
3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент, республиканец Дональд Трамп.
Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.
20 января Байден был приведен к присяге и стал 46-м президентом Соединенных Штатов.