Байден отменил введенные Трампом ограничения на доступ к абортам

Президент США Джо Байден отменил запрет своего предшественника Дональда Трампа на финансирование правительством США иностранных некоммерческих организаций по планированию семьи, которые проводят или продвигают аборты.

Президент США Джо Байден подписал президентский меморандум, которым отменил ограничения на доступ к абортам внутри страны и за рубежом, введенные и расширенные администрацией его предшественника Дональда Трампа.

Ограничения, о которых идет речь, впервые в США ввел еще 40-й президент Рональд Рейган в 1984 году, они получили название "политика Мехико". Они предусматривали запрет на финансирование правительством США иностранных некоммерческих организаций по планированию семьи, которые проводят или продвигают аборты.

В разное время "политику Мехико" власти США то отменяли, то возобновляли. В 2017-м администрация Трампа не только восстановила это ограничение, но и расширила. Таким образом, запрет охватил широкий спектр организаций – от тех, что занимаются лечением ВИЧ и иммунизацией детей, до тех, что обеспокоены вопросом очистки воды – расположенных и в США, и за рубежом. Организации могли получать финансирование, только если согласятся не проводить аборты и не вести дискуссии о них, уточняет телеканал CNN.

Байден заявил, что эти ограничения подрывают усилия США по продвижению гендерного равенства, а также способность поддерживать здоровье женщин, а потому отменил их.

Байден вступил в должность президента США 20 января. С тех пор он уже успел отменить ряд указов своего предшественника, в частности, разрешение на въезд в США из ЕС и ряда других стран, запрет на службу трансгендеров в армии США и строительство стены на границе с Мексикой.

Кроме того, Байден вернул Штаты в Парижское климатическое соглашение и Всемирную организацию здравоохранения.