Байден отменил введенные Трампом ограничения на доступ к абортам

Президент США Джо Байден подписал президентский меморандум, которым отменил ограничения на доступ к абортам внутри страны и за рубежом, введенные и расширенные администрацией его предшественника Дональда Трампа.
Ограничения, о которых идет речь, впервые в США ввел еще 40-й президент Рональд Рейган в 1984 году, они получили название "политика Мехико". Они предусматривали запрет на финансирование правительством США иностранных некоммерческих организаций по планированию семьи, которые проводят или продвигают аборты.
В разное время "политику Мехико" власти США то отменяли, то возобновляли. В 2017-м администрация Трампа не только восстановила это ограничение, но и расширила. Таким образом, запрет охватил широкий спектр организаций – от тех, что занимаются лечением ВИЧ и иммунизацией детей, до тех, что обеспокоены вопросом очистки воды – расположенных и в США, и за рубежом. Организации могли получать финансирование, только если согласятся не проводить аборты и не вести дискуссии о них, уточняет телеканал CNN.
Байден заявил, что эти ограничения подрывают усилия США по продвижению гендерного равенства, а также способность поддерживать здоровье женщин, а потому отменил их.
Байден вступил в должность президента США 20 января. С тех пор он уже успел отменить ряд указов своего предшественника, в частности, разрешение на въезд в США из ЕС и ряда других стран, запрет на службу трансгендеров в армии США и строительство стены на границе с Мексикой.
Кроме того, Байден вернул Штаты в Парижское климатическое соглашение и Всемирную организацию здравоохранения.