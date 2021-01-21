ГОРДОН
 
 
МИР

В Мексике приветствовали решение Байдена прекратить строительство стены на границе стран

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард выразил надежду на хорошие американо-мексиканские отношения после вступления в должность президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Строительство стены на границе с Мексикой остановят
Строительство стены на границе с Мексикой остановят
Фото: EPA

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард приветствовал решение президента США Джо Байдена отменить строительство стены на границе США и Мексики.

"Мексика приветствует окончание строительства стены, иммиграционную инициативу в пользу "Программы отложенных действий" в отношении детей-мигрантов DACA и путь к двойному гражданству. Как писал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор несколько лет назад нынешнему президенту Джо Байдену, мосты открывают путь к сотрудничеству и взаимопониманию", – написал дипломат в Twitter.

Он также пожелал успехов Байдену и новому вице-президенту Камале Харрис.

"У нас будут очень хорошие двусторонние отношения на благо наших великих народов. Начинается новый этап взаимного уважения и общей надежды", – заявил Эбрард.

После вступления в должность президента Байден отменил действие декларации о чрезвычайном положении на границе с Мексикой. Она была предлогом для финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

США строят заграждения на границе с Мексикой с 1993 года с целью препятствования нелегальной миграции и наркотрафику. Предшественник Байдена Дональд Трамп заявлял, что доведет строительство до конца и что все расходы из американского бюджета на строительство барьера на границе будут возмещены Мексикой позже. В Мексике утверждали, что не будут платить за стену.

Из-за разногласий в Конгрессе США по поводу ассигнований на строительство стены в декабре – январе 2019 года случился самый долгий шатдаун в истории США – на 35 дней. В феврале 2019 года демократы в Конгрессе США согласились выделить на финансирование укреплений на границе с Мексикой в четыре раза меньше ассигнований, чем хотел Трамп: $1,3 млрд.

Теги: США, Джо Байден, Мексика, граница, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Камала Харрис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Никитюк: Передо мной мужик описался
  Никитюк: Передо мной мужик описался G
Дмитрий ГОРДОН
Кристина Риччи обвинила мужа в насилии, а он ее в злоупотреблении алкоголем
Кристина Риччи обвинила мужа в насилии, а он ее – в злоупотреблении алкоголем
"Обратите внимание на волосы и ресницы". Каменских показала лицо без макияжа
"Обратите внимание на волосы и ресницы". Каменских показала лицо без макияжа
Киркоров: Очень известный украинский артист бегает теперь от меня, как от огня
Киркоров: Очень известный украинский артист бегает теперь от меня, как от огня
  Никитюк рассказала, кто ей разбил сердце
  Никитюк рассказала, кто ей разбил сердце G
Дмитрий ГОРДОН
Символизм в образе Харрис. Почему новый вице-президент США выбрала фиолетовый наряд в день инаугурации
Символизм в образе Харрис. Почему новый вице-президент США выбрала фиолетовый наряд в день инаугурации
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
Вся в черном с сумочкой из крокодиловой кожи. Как выглядела Меланья Трамп в последний день президентской каденции мужа. Фото
Вся в черном с сумочкой из крокодиловой кожи. Как выглядела Меланья Трамп в последний день президентской каденции мужа. Фото
  Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
  Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
  Леди Гага с косой вокруг головы исполнила гимн на инаугурации Байдена. Фото, видео
  Леди Гага с косой вокруг головы исполнила гимн на инаугурации Байдена. Фото, видео
  Никитюк: Учу китайский язык
  Никитюк: Учу китайский язык G
Дмитрий ГОРДОН
Внучка Ротару намекнула на дуэтную песню
Внучка Ротару намекнула на дуэтную песню
Дан Балан показал фото со съемок нового клипа и рассказал, когда состоится премьера
Дан Балан показал фото со съемок нового клипа и рассказал, когда состоится премьера
Кудрявцева после заражения коонавирусом оказалась на инвалидной коляске. Видео
Кудрявцева после заражения коонавирусом оказалась на инвалидной коляске. Видео
  Никитюк рассказала, сколько метров у нее квартира
  Никитюк рассказала, сколько метров у нее квартира G
Дмитрий ГОРДОН
Стиль Джилл Байден. Как выглядит супруга нового президента США, когда занимается спортом, готовит и дает интервью
Стиль Джилл Байден. Как выглядит супруга нового президента США, когда занимается спортом, готовит и дает интервью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS