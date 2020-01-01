Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Байден сказал, что в случае победы на выборах может взять в вице-президенты представителя Республиканской партии

Бывший вице-президент США, член Демократической партии Джо Байден, заявивший о намерении баллотироваться в президенты США, сказал, что "есть много достойных республиканцев, но они должны активизироваться".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Байден рассказал, кого может взять в вице-президенты
Байден рассказал, кого может взять в вице-президенты
Фото: EPA

Бывший вице-президент США, демократ Джо Байден, заявивший о намерении баллотироваться в президенты США, сказал 31 декабря в Нью-Гэмпшире, что в случае победы на выборах может взять вице-президентом представителя Республиканской партии. Об этом сообщает CNN.

Политик сказал, что "есть много достойных республиканцев, но они должны активизироваться".

По словам Байдена, он выбрал бы того, кто понимал бы его приоритеты.

Канал отмечает, что ранее Байден говорил о возможном выборе в напарники женщины или представителя другой этнической принадлежности. CNN подчеркнул, что пока не было случаев, когда президент и вице-президент представляли бы разные партии.

Выборы президента США должны пройти в 2020 году.

Теги: США, Джо Байден, Республиканская партия, Демократическая партия, выборы президента США 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards
Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards
Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции
Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции
Plus size модель Грэм снялась полностью голой
Plus size модель Грэм снялась полностью голой
  "Вьюга". Дорош выпустил клип с балериной Горшуновой. Видео
  "Вьюга". Дорош выпустил клип с балериной Горшуновой. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS