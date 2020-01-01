Байден сказал, что в случае победы на выборах может взять в вице-президенты представителя Республиканской партии

Бывший вице-президент США, член Демократической партии Джо Байден, заявивший о намерении баллотироваться в президенты США, сказал, что "есть много достойных республиканцев, но они должны активизироваться".

Байден рассказал, кого может взять в вице-президенты Фото: EPA

Бывший вице-президент США, демократ Джо Байден, заявивший о намерении баллотироваться в президенты США, сказал 31 декабря в Нью-Гэмпшире, что в случае победы на выборах может взять вице-президентом представителя Республиканской партии. Об этом сообщает CNN.

Политик сказал, что "есть много достойных республиканцев, но они должны активизироваться".

По словам Байдена, он выбрал бы того, кто понимал бы его приоритеты.

Канал отмечает, что ранее Байден говорил о возможном выборе в напарники женщины или представителя другой этнической принадлежности. CNN подчеркнул, что пока не было случаев, когда президент и вице-президент представляли бы разные партии.

Выборы президента США должны пройти в 2020 году.