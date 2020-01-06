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ПОЛИТИКА

Бекешкина о кандидатуре следующего президента Украины: Доверие к бывшим руководителям государства очень низкое

К следующим выборам президента в Украине скорее можно ждать появления в политике новых лиц, такое мнение высказала социолог Ирина Бекешкина.

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Бекешвина: Телевидение остается наиболее влиятельным информационным ресурсом Зеленский тоже начинался с телевидения
Бекешвина: Телевидение остается наиболее влиятельным информационным ресурсом – Зеленский тоже начинался с телевидения
Фото: uacrisis.org

Социолог Ирина Бекешкина высказала мнение, что, согласно нынешней тенденции, следующим президентом Украины вряд ли сможет стать кто-то из бывших руководителей государства. 

Отвечая на вопрос журналиста издания "Сегодня", кто будет следующим президентом Украины, она сказала, что пока не знает.

"Если брать по рейтингам доверия, сейчас тенденция очевидна. Доверие к бывшим руководителям государства очень низкое... Знаете, я помню, как после скандала в 2005 году, который устроила [нынешний лидер партии "Батьківщина] Юлия Тимошенко, уже осенью рейтинг [тогдашнего президента Виктора] Ющенко рухнул, как и рейтинги доверия к его окружению. [Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины] Петр Порошенко тогда вообще имел баланс доверия в минус 85%. Юлия Тимошенко после этого еще раз стала премьер-министром, и после экономического кризиса 2008 года баланс доверия у нее был минус 45%", – напомнила социолог.

По ее словам, с тех пор рейтинги и Порошенко, и Тимошенко поднялись.

"Поэтому все возможно. Хотя скорее можно ожидать, что будут какие-то новые фигуры и вопрос в том, кто их будет раскручивать по телевидению. Потому что пока телевидение остается наиболее влиятельным информационным ресурсом... [Нынешний президент Украины Владимир] Зеленский тоже начинался с телевидения", – добавила Бекешкина.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей. 

Теги: Юлия Тимошенко, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, выборы, политика, президент, Ирина Бекешкина
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