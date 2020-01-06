Бекешкина: Прогнозирую, что, возможно, следующая встреча в нормандском формате тоже закончится ничем

Украинцы положительно относятся к тому, чтобы президент Украины Владимира Зеленский вел прямые переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, однако некоторые компромиссы, на которых настаивает Россия, для украинского общества абсолютно неприемлемы, заявила социолог Ирина Бекешкина.

В украинском обществе есть запрос на то, чтобы начать договориваться с Россией по вопросу разрешения конфликта на Донбассе. Об этом в интервью изданию "Сегодня" рассказала социолог Ирина Бекешкина.

"Запрос, конечно, есть, и 70% считают, что нужны компромиссы, чтобы достичь мира. Но среди них только около 25% считают, что эти компромиссы возможны любой ценой. Когда мы начинаем перечислять компромиссы, оказывается, очень мало компромиссов, на которые люди согласны. Один из таких, который делит общество 40 / 40% – вести ли прямые переговоры с руководителями так называемых самопровозглашенных "республик", – отметила Бекешкина.

По ее словам, украинцы положительно относятся к тому, чтобы президент Украины Владимира Зеленский вел прямые переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, однако некоторые компромиссы, на которых настаивает Россия, для украинского общества абсолютно неприемлемы.

"Поэтому я прогнозирую, что, возможно, следующая встреча в нормандском формате тоже закончится ничем. Потому что есть красные линии, которые нельзя переходить, и они очерчены общественным мнением во всех регионах. В нашем последнем опросе мы прямо спросили: надо сначала провести выборы на Донбассе по украинским законам, а затем освобождать территории и восстанавливать контроль над границей, или наоборот? 70% считают, что сначала нужно восстановить контроль над границей – это то, на чем настаивает Украина, и это то, что неприемлемо для России", – сказала социолог.

Отвечая на вопрос журналиста о настроениях общества в вопросе разворота Украины в сторону России, Бекешкина подчеркнула:

"Думаю, нет. Такой разворот невозможен. Мы видим граничную поддержку возможности таких действий".

Социолог добавила, что не верит в крутые перемены во внешней политике.

"Хотя, мне кажется, у этой власти было больше готовности договариваться с Россией. Им казалось, что прежняя власть, как они говорили, была заинтересована в войне, а вот мы встретимся, договоримся и порешаем. А оказалось, что нет, не порешаем", – резюмировала она.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Стороны анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.