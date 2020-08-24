Билецкий обратился к украинцам в День Независимости и заявил о недопустимости капитуляции в войне с Россией

Все, кто заявляют, что украинцы хотят капитулировать и достичь мира любой ценой, говорят неправду, убежден первый командир полка "Азов", ветеран войны на Донбассе и нардеп VIII созыва Андрей Билецкий.

Андрей Билецкий: Победа будет за нами Фото: Андрій Білецький / Telegram

Бесконечная колонна ветеранов – это реальное проявление воли нации, заявил первый командир полка "Азов", ветеран войны на Донбассе и нардеп VIII созыва Андрей Билецкий во время Марша защитников ко Дню Независимости Украины, который сегодня проходит в Киеве. Трансляцию политик вел в своем Telegram.

В марше принимают участие ветераны, волонтеры, полк "Азов" и родственники военных, погибших на Донбассе, они несут украинские флаги и знамена воинских подразделений.

“Бесконечная колонна – это реальное проявление воли нации. А не [первый президент Украины Леонид] Кравчук и [первый премьер-министр Украины Витольд] Фокин в ТКГ. Все, кто заявляют, что украинцы хотят капитулировать и достичь мира любой ценой, говорят неправду. Победа будет за нами. С праздником!” – сказал Билецкий.

фотогалерея ( 1 из 4) Фото: Андрій Білецький / Telegram Фото: Андрій Білецький / Telegram Фото: Андрій Білецький / Telegram Фото: Андрій Білецький / Telegram

По данным агентства "Интерфакс-Украина", в парке и на близлежащих улицах столицы собрались десятки тысяч участников боевых действий, общественных активистов, представителей политических партий, обычных граждан.

На своем сайте "Национальный корпус" ведет трансляцию акции, колонна пришла под Офис президента.

ВИДЕО

Видео: Національний Корпус / YouTube

Ветераны войны на Донбассе сформировали 48 колонн, впереди идут матери и члены семей погибших военнослужащих, родственники убитых на Майдане во время Революции достоинства, получившие ранения в боях на Донбассе украинские военные. Колонна участников Марша защитников Украины движется к Европейской площади, где состоится акция "С независимостью не шутят".