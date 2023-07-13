Боец ВСУ Симороз: "Кремлевская консерва" Дубинский рейдернул Киевскую областную больницу, где лечат военных

Олег Симороз: Я решил, что молчать об этом точно не буду Фото: Олег Симороз / Facebook

Он пояснил, что Дубинский добился того, чтобы его помощница Мария Киселева незаконным способом стала и.о. генерального директора больницы, при этом она "не имеет никакого отношения к медицине". В то же время избранный, как утверждает Симороз, на законных основаниях гендиректор Игорь Кучма имеет 30-летний врачебный стаж.

"Я знаю его как порядочного человека, который лечил моих собратьев и боролся против коррупции в системе здравоохранения столицы", – сказал военнослужащий.

По его данным, цель назначения Киселевой – в том, чтобы стоящие за ней люди могли беспрепятственно завладеть земельным участком больницы, речь идет о 5,5 гектара территории.

"И меня это глубоко возмущает как тяжелораненого военного, ведь я хорошо знаю, как Игорь Кучма заботится о защитниках Украины и обеспечил открытие в больнице прекрасного нового реабилитационного отделения для тяжелораненых, и в этой больнице мои собратья получали отличное лечение", – подчеркнул он.

Симороз получил тяжелое ранение осенью 2022 года и потерял обе ноги.

"Когда я узнал, что в одном из коммунальных учреждений, пытающихся оказывать услуги по реабилитации, открылось новое отделение, но его тут же попыталась "рейдернуть" стая недобитков Коломойского, я решил, что молчать об этом точно не буду", – объяснил он.

Симороз уже обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом лишить гражданства "российскую консерву депутата Дубинского, который прямо сейчас занимается рейдерским захватом Киевской областной больницы №2" и чьими усилиями медучреждение превращают в "кормилицу для примажоренных чиновников".

Военный напомнил, что санкции против Дубинского в свое время ввели США. В этом решении говорилось о наказании "связанной с Россией сети дезинформации за ее попытки повлиять на выборы в США".