Богдан о Зеленском: Он, сука, на моей Tesla за рулем ездил, колесо мне развалил, козел!

Богдан: Я Зеленского в люди вытаскивал. Мы в рестораны ходили, мы по Крещатику, бл...дь, гуляли Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Мы когда-то вначале… Ты заметил, бл...дь? Я его в люди вытаскивал. Мы в рестораны ходили, мы по Крещатику, бл...дь, гуляли. Мы в море купались, он с людьми общался. Ты видел что-нибудь подобное сейчас? Он, сука, на моей Tesla за рулем ездил, колесо мне развалил, козел. Да ладно с тем колесом – хрен с ним. Скажи, пожалуйста… Он с людьми общался. Ты чувствуешь, бл...дь?" – сказал Богдан.

Он заявил, что сейчас у Зеленского есть много охраны.

"Там охраны, бл...дь, 57 человек. Там все на броневиках и с охраной ходят. Они потеряли землю под ногами. Они… мысли их, бл...дь, вообще нечеловеческие. Они не понимают, что они творят", – заявил экс-глава Офиса президента.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube