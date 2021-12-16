Богдан о Зеленском: Он, сука, на моей Tesla за рулем ездил, колесо мне развалил, козел!

"Мы когда-то вначале… Ты заметил, бл...дь? Я его в люди вытаскивал. Мы в рестораны ходили, мы по Крещатику, бл...дь, гуляли. Мы в море купались, он с людьми общался. Ты видел что-нибудь подобное сейчас? Он, сука, на моей Tesla за рулем ездил, колесо мне развалил, козел. Да ладно с тем колесом – хрен с ним. Скажи, пожалуйста… Он с людьми общался. Ты чувствуешь, бл...дь?" – сказал Богдан.
Он заявил, что сейчас у Зеленского есть много охраны.
"Там охраны, бл...дь, 57 человек. Там все на броневиках и с охраной ходят. Они потеряли землю под ногами. Они… мысли их, бл...дь, вообще нечеловеческие. Они не понимают, что они творят", – заявил экс-глава Офиса президента.
В 2019 году Зеленский записал несколько видеороликов, в которых комментировал политические вопросы во время поездки за рулем автомобиля Tesla.
Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года он был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.
В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.