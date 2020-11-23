Богдан: Зеленский привык к народному обожанию. Тонны говна в Facebook – и он остановился

Президент Украины Владимир Зеленский очень чувствителен к публикациям в СМИ, рассказал экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что не согласен с тезисом, что у президента Украины Владимира Зеленского "уже не получилось". Об этом он сказал российской журналистке Ксении Собчак в интервью, которое обнародовали 22 ноября на YouTube-канале Собчак.

"У [Зеленского] есть шанс выровнять историю. Воспользуется ли он этим шансом? Не знаю, очень сильно надеюсь на это. Что для этого нужно? Выйти из зоны комфорта. Сейчас уже очень такая ситуация сложная, надо делать не то, что хочется, а то, что надо. [...] Надо начинать заниматься своей командой. Надо поставить цель. [...] Самая страшная проблема – никто не понимает, куда мы идем, где точка, куда мы стремимся. Поэтому каждый рисует свою какую-то личную дорогу. Начинается шатание, каждый занимается развитием своего личного мирка", – сказал он.

Так Богдан ответил на слова журналистки, которая провела параллели между Владимиром Зеленским м президентом РФ Владимиром Путиным и предположила, что он "пытался сделать из Зеленского "хорошего Путина".

"Надо понимать Владимира Александровича – он привык к громким аплодисментам, к народному обожанию. И когда ты все это делаешь, то встречаешь противодействие: начались манифестации, тонны говна в Facebook, в интернете, и для него это было очень некомфортно. И в какой-то момент он остановился, решил не создавать конфликтных ситуаций, чтобы не терпеть этого всего, что у него под окном происходит. Но когда ты остановился, то все – фактически ты сдался", – добавил Богдан.

Журналистка спросила, можно ли сказать, что Зеленского "убил Facebook".

"Не Facebook, а чувствительность к этим всем средствам массовой информации. Очень он чувствительный. Не может спокойно на это реагировать. К сожалению", – ответил экс-глава ОПУ.

"Я считаю, что у Владимира Зеленского и Владимира Путина общее только имя. Может быть, еще какие-то сходства есть, но это разные люди. Зеленский сейчас – да, наверное, это анти-Путин. Где-то это хорошо, а где-то плохо. Не бывает черного и белого в политике. Конечно, я бы хотел, чтобы Зеленский был более жестче, но жесткость тоже должна быть в определенной мере выверена: то есть если ты вступаешь в конфликт, то ты должен быть уверен, что в нем победишь. К любой войне, к любой драке нужно готовиться. Я хотел бы, чтобы Владимир Зеленский стал вот этим анти-Путиным, добрым героем, классным примером, который достиг всего без войн, разрухи, бомбежек, "Новичка" и вот этого всего", – добавил он.

Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за него отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника пятого президента Украины Петра Порошенко – 24,45%.

Андрей Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент уволил его с этой должности.