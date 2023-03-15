Больше всего украинцы доверяют Зеленскому, доверие Арестовичу резко упало – данные опроса

Глава государства возглавил рейтинг доверия с коэффициентом 75, это разница между теми, кто доверяет ему и не доверяет (таких 9,9%).

В тройку публичных персон с наибольшим уровнем доверия вошли также шоумен и волонтер Сергей Притула (65% доверяют и 21,7% не доверяют), а также советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (59,5% против 19,2%).

Худшее соотношение доверия и недоверия опрошенных оказалось у народного депутата Украины от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ – соответственно 6% и 81,6%.

Алексей Арестович, который в июле 2022 года в бытность советника Офиса президента Украины был вторым в Украине по уровню доверия после президента (опрос проводил Киевский международный институт социологии), сейчас опустился на 13-е место: доверяют ему 25,9%, не доверяют – 58,6%.

Больше всего ответов "не знаю такого" получил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (42,5%). Зеленского "не знают" 0,5% респондентов.

Таблица: razumkov.org.ua

Социологическое исследование проходило с 22 февраля по 1 марта, опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Опрос методом face-to-face проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Погрешность выборки не превышает 2,3%.