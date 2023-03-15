ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинцы считают, что власти лучше всего справляются с обороной и энергообеспечением – опрос

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина с начала полномасштабного вторжения РФ деоккупировала часть территорий
Украина с начала полномасштабного вторжения РФ деоккупировала часть территорий
Фото: ЕРА

56,4% граждан Украины считают, что после 24 февраля 2022 года с обороной страны от российских оккупантов власти справляются "скорее хорошо", а еще 25,4% – что "очень хорошо". Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова, опубликованные 15 марта.

13,2% опрошенных выбрали ответы "скорее плохо справляется" и "очень плохо справляется", а еще 4,9% затруднились с ответом.

Также респонденты выразили поддержку действиям властей в сфере энергообеспечения. Так, 18% выбрали ответ "очень хорошо справляется", а 61,6% – "скорее хорошо справляется".

Участники опроса также высоко оценили действия властей после 24 февраля 2022 года в таких сферах, как внешняя политика (в целом 74,7%) и образование (55,8%).

Хуже всего в Украине обстоят дела с антикоррупционной борьбой, считают опрошенные. Положительно это направление оценивают 23,6%, отрицательно – 65,8%.

Таблица: razumkov.org.ua
Таблица: razumkov.org.ua

Социологическое исследование проходило с 22 февраля по 1 марта, опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Опрос методом face-to-face проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, захватив после этого часть территорий на севере, востоке и юге страны.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных регионов, осенью деоккупировали часть Херсонской, Харьковской и Николаевской областей, сейчас идут ожесточенные бои на Донбассе.

В ходе агрессии против Украины россияне обстреливают энергообъекты, вследствие чего в стране были блэкауты.

Украине предоставляют военную, финансовую и гуманитарную помощь десятки стран.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: коррупция, энергетика, соцопрос, оборона, украинцы, власть, энергосистема, власти
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко
Галина ГРИШИНА
Тарантино готовится к съемкам своего последнего фильма – СМИ
Тарантино готовится к съемкам своего последнего фильма – СМИ
Галина ГРИШИНА
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Клопотенко приготовит украинский ужин в Лондоне для семьи, которая сделает самый большой взнос в поддержку Украины
Клопотенко приготовит украинский ужин в Лондоне для семьи, которая сделает самый большой взнос в поддержку Украины
Галина ГРИШИНА
Ивангай потроллил Гордона после выхода интервью с Некоглаем. Видео стало вирусным в TikTok
Ивангай потроллил Гордона после выхода интервью с Некоглаем. Видео стало вирусным в TikTok
Галина ГРИШИНА
"Максимальный цинизм". В сети возмутились зажигалкой с изображением украинского воина, расстрелянного за слова "Слава Украине!"
"Максимальный цинизм". В сети возмутились зажигалкой с изображением украинского воина, расстрелянного за слова "Слава Украине!"
Галина ГРИШИНА
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом
Чмерковский: Если кто-то считает Денисову украинкой – это полная ерунда. Украинцы волновались, когда началась война, а она не переживала
Чмерковский: Если кто-то считает Денисову украинкой – это полная ерунда. Украинцы волновались, когда началась война, а она не переживала
Галина ГРИШИНА
  Некоглай: Когда мамы не стало, мне было девять лет, когда не стало папы 10
  Некоглай: Когда мамы не стало, мне было девять лет, когда не стало папы – 10 G
Топ-5 украшений, которые идеально сочетаются с V-образным декольте. Фото
Топ-5 украшений, которые идеально сочетаются с V-образным декольте. Фото
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес показала, как выглядит сразу после душа
53-летняя Лопес показала, как выглядит сразу после душа
Бех-Романчук публично обратилась к мужу. Он ответил
Бех-Романчук публично обратилась к мужу. Он ответил
"К новым приключениям готов!" Галкин показал фото в образе Джека Воробья и показал, как его встретили в Балтиморе
"К новым приключениям готов!" Галкин показал фото в образе Джека Воробья и показал, как его встретили в Балтиморе
Интересы российского режиссера, который планировал снимать в Украине фильм о детях Бахмута, представляла украинская актриса Урсуляк
Интересы российского режиссера, который планировал снимать в Украине фильм о детях Бахмута, представляла украинская актриса Урсуляк
Галина ГРИШИНА
50-летняя Пэлтроу рассказала о процедуре для здоровья, которую применяет ректально
50-летняя Пэлтроу рассказала о процедуре для здоровья, которую применяет ректально
На берегу моря. Внучка Ротару снялась в брюках с низкой талией
На берегу моря. Внучка Ротару снялась в брюках с низкой талией
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост (129187)
2
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет (34255)
3
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото (30127)
4
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео (26606)
5
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео (24896)
6
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью (23634)
7
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс (21285)
8
С красной помадой и двумя косами. 56-летняя Хайек вышла в свет в жакете без застежек (15043)
 
 
 
 