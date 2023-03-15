Украинцы считают, что власти лучше всего справляются с обороной и энергообеспечением – опрос

Украина с начала полномасштабного вторжения РФ деоккупировала часть территорий Фото: ЕРА

13,2% опрошенных выбрали ответы "скорее плохо справляется" и "очень плохо справляется", а еще 4,9% затруднились с ответом.

Также респонденты выразили поддержку действиям властей в сфере энергообеспечения. Так, 18% выбрали ответ "очень хорошо справляется", а 61,6% – "скорее хорошо справляется".

Участники опроса также высоко оценили действия властей после 24 февраля 2022 года в таких сферах, как внешняя политика (в целом 74,7%) и образование (55,8%).

Хуже всего в Украине обстоят дела с антикоррупционной борьбой, считают опрошенные. Положительно это направление оценивают 23,6%, отрицательно – 65,8%.

Таблица: razumkov.org.ua

Социологическое исследование проходило с 22 февраля по 1 марта, опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Опрос методом face-to-face проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Погрешность выборки не превышает 2,3%.