Украинцы считают, что власти лучше всего справляются с обороной и энергообеспечением – опрос

13,2% опрошенных выбрали ответы "скорее плохо справляется" и "очень плохо справляется", а еще 4,9% затруднились с ответом.
Также респонденты выразили поддержку действиям властей в сфере энергообеспечения. Так, 18% выбрали ответ "очень хорошо справляется", а 61,6% – "скорее хорошо справляется".
Участники опроса также высоко оценили действия властей после 24 февраля 2022 года в таких сферах, как внешняя политика (в целом 74,7%) и образование (55,8%).
Хуже всего в Украине обстоят дела с антикоррупционной борьбой, считают опрошенные. Положительно это направление оценивают 23,6%, отрицательно – 65,8%.
Социологическое исследование проходило с 22 февраля по 1 марта, опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Опрос методом face-to-face проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Погрешность выборки не превышает 2,3%.
Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, захватив после этого часть территорий на севере, востоке и юге страны.
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных регионов, осенью деоккупировали часть Херсонской, Харьковской и Николаевской областей, сейчас идут ожесточенные бои на Донбассе.
В ходе агрессии против Украины россияне обстреливают энергообъекты, вследствие чего в стране были блэкауты.
Украине предоставляют военную, финансовую и гуманитарную помощь десятки стран.