Украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам и волонтерам, меньше всего политическим партиям – опрос

Опрошенные отвечали на вопрос, в какой мере они доверяют тем или иным социальным институтам.

Полностью ВСУ доверяют 77,9%, "скорее доверяют" – еще 17,9%.

Не доверяют военным совсем или частично в общей сложности 2,7%. Затруднились с ответом 1,5% респондентов.

На втором месте по уровню доверия оказались волонтерские организации. В разной степени им доверяют 87,9%, не доверяют – 6,5%.

В пятерку социальных институтов с самым высоким уровнем доверия попали также добровольческие батальоны (87,2%), Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (85,4%) и Национальная гвардия Украины (85,7%).

Худшими в рейтинге доверия оказались государственные чиновники (25,3%) и политические партии (21,7%).

Таблица: razumkov.org.ua

Социологическое исследование проходило с 22 февраля по 1 марта, опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Опрос методом face-to-face проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Погрешность выборки не превышает 2,3%.