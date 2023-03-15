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Украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам и волонтерам, меньше всего политическим партиям – опрос

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Полностью ВСУ доверяют 77,9% опрошенных
Полностью ВСУ доверяют 77,9% опрошенных
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Полностью или частично Вооруженным силам Украины доверяют 95,8% граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова, опубликованные 15 марта.

Опрошенные отвечали на вопрос, в какой мере они доверяют тем или иным социальным институтам.

Полностью ВСУ доверяют 77,9%, "скорее доверяют" – еще 17,9%.

Не доверяют военным совсем или частично в общей сложности 2,7%. Затруднились с ответом 1,5% респондентов.

На втором месте по уровню доверия оказались волонтерские организации. В разной степени им доверяют 87,9%, не доверяют – 6,5%.

В пятерку социальных институтов с самым высоким уровнем доверия попали также добровольческие батальоны (87,2%), Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (85,4%) и Национальная гвардия Украины (85,7%).

Худшими в рейтинге доверия оказались государственные чиновники (25,3%) и политические партии (21,7%).

Таблица: razumkov.org.ua

Таблица: razumkov.org.ua
Таблица: razumkov.org.ua

Социологическое исследование проходило с 22 февраля по 1 марта, опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Опрос методом face-to-face проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Контекст:

Опрос проводился на фоне полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины 24 февраля 2022 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: военные, соцопрос, Национальная гвардия, добровольцы, исследование, волонтер, волонтеры, добровольческий батальон, ВСУ, чиновники
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