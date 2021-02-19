Большинство украинцев против, чтобы Зеленский второй раз шел в президенты – опрос

Чтобы президент Владимир Зеленский избирался еще раз, хотят 27,9% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии и центром SOCIS.

Более 57% украинцев выступают против того, чтобы действующий президент Владимир Зеленский баллотировался на второй срок на выборах в 2024 году. Об этом свидетельствуют опубликованные 19 февраля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии и центром SOCIS.

Респондентов спросили, поддерживают ли они, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на другой президентский срок на выборах в 2024 году.

57,1 опрошенных ответили, что не поддерживают, 27,9% – поддерживают, 8,2% респондентов заявили, что до следующих выборов еще много времени, 6,7% затруднились ответить.

Опрос проводился 11–16 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Всего опрошено 3 тыс. респондентов (по 1,5 тыс. КМИС и SOCIS) в возрасте 18 лет и старше из всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки составляет +/- 1,8%.

Инфографика: kiis.com.ua

Нардеп Гео Лерос утверждает, что в свой день рождения 25 января 2021 года Зеленский якобы заявил ближайшему окружению, что пойдет на второй срок.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Во втором туре президентских выборов который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев.

В декабре 2018 года в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону он говорил, что, по его мнению, президент должен приходить максимум на пять лет.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех своих предвыборных обещаний.

В ноябре 2020 года заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко также допустил, что Зеленский, возможно, решит баллотироваться еще раз. "Действительно, для того, чтобы восстановить страну, одного срока мало – это небольшой период, потому что его объективно недостаточно", – сказал он в интервью изданию "ГОРДОН".

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за Зеленского проголосовали бы 25,6% тех, кто определился с кандидатом и пойдет на выборы. Об этом свидетельствуют опубликованные 19 февраля результаты опроса, проведенного КМИС и центром SOCIS.