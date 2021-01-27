"Может, пора забрать пасочки у этого мальчика?" Нардеп Лерос заявил, что Зеленский собирается на второй срок

По информации народного депутата Гео Лероса, президент Владимир Зеленский на своем дне рождения заявил, что будет баллотироваться снова.

Лерос не уточнил, откуда ему известно, что Зеленский говорил на своем дне рождения Фото: Geo Leros / Facebook

Исключенный из парламентской фракции "Слуга народа" внефракционный нардеп Гео Лерос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует идти на второй президентский срок. Об этом нардеп написал в Facebook.

По словам депутата, Зеленский заявил об этом во время празднования своего дня рождения, 25 января.

"Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок. Может, нам уже пора забрать пасочки у этого мальчика?" – написал Лерос.

Откуда депутату это известно, он не уточнил.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года.

В декабре 2018 года в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону он говорил, что по его мнению, президент должен приходить максимум на пять лет.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех своих предвыборных обещаний.

В ноябре 2020 года тогдашний глава Офиса президента Кирилл Тимошенко также допустил, что Зеленский, возможно, решит баллотироваться еще раз. "Действительно, для того, чтобы восстановить страну, одного срока мало – это небольшой период, потому что его объективно недостаточно", – сказал он в эфире программы "БАЦМАН".