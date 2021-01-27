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"Может, пора забрать пасочки у этого мальчика?" Нардеп Лерос заявил, что Зеленский собирается на второй срок

По информации народного депутата Гео Лероса, президент Владимир Зеленский на своем дне рождения заявил, что будет баллотироваться снова.

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Лерос не уточнил, откуда ему известно, что Зеленский говорил на своем дне рождения
Лерос не уточнил, откуда ему известно, что Зеленский говорил на своем дне рождения
Фото: Geo Leros / Facebook

Исключенный из парламентской фракции "Слуга народа" внефракционный нардеп Гео Лерос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует идти на второй президентский срок. Об этом нардеп написал в Facebook.

По словам депутата, Зеленский заявил об этом во время празднования своего дня рождения, 25 января.

"Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок. Может, нам уже пора забрать пасочки у этого мальчика?" – написал Лерос.

Откуда депутату это известно, он не уточнил. 

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/3668047489899020

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. 

В декабре 2018 года в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону он говорил, что по его мнению, президент должен приходить максимум на пять лет.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех своих предвыборных обещаний.

В ноябре 2020 года тогдашний глава Офиса президента Кирилл Тимошенко также допустил, что Зеленский, возможно, решит баллотироваться еще раз. "Действительно, для того, чтобы восстановить страну, одного срока мало – это небольшой период, потому что его объективно недостаточно", – сказал он в эфире программы "БАЦМАН".

Теги: выборы, народные депутаты, Владимир Зеленский, Гео Лерос
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