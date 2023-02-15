Брат замглавы ОП Смирнова во время войны приобрел элитное имущество по заниженным ценам – СМИ

В расследовании говорится, что Игорь Смирнов купил апартаменты площадью 100 м2 в жилом комплексе "Авалон-37" во Львове за 1 162 807 грн, притом что рыночная стоимость такого жилья составляет около 6 млн грн. Парковочное место в Киеве, которое стоит приблизительно $20 тыс., обошлось Смирнову в 60 тыс. грн, сообщает издание.

Кроме того, Смирнов приобрел 10 соток земли в селе Поляна в Закарпатье возле горнолыжной трассы за 10 600 грн. Рыночная стоимость одной сотки в этом месте может достигать $3 тыс., говорится в расследовании. Также среди его приобретений – авто Volkswagen Multivan, BMW и мотоцикл общей стоимостью $125 тыс.

"Весь этот имущественный взлет Игоря Смирнова может иметь два объяснения. Или во избежание уплаты налогов стоимость этих объектов была занижена только на бумаге, в документах, и брат Смирнова где-то и у кого-то взял нужные средства, или эти скидки имеют отношение к исполнению своих должностных и не слишком обязанностей заместителем руководителя ОП Андреем Смирновым. Или Андрей Смирнов легализует средства, полученные теневым путем", – говорится в расследовании.

Игорь Смирнов заявил журналисту, что квартира не элитная, а самая обычная, он ее купил "по предварительной договоренности", а что до заниженной стоимости, то "цены везде пишут разные, и на заборе тоже можно написать".

Андрей Смирнов в комментарии "Украинской правде" сказал, что его брат одалживал деньги на приобретение и часть денег одолжил именно он.