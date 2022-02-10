Бурба: Готовились ли на меня покушения? Были вопросы в 2018 году, пришлось переехать на дачу

"Были вопросы. Пришлось переехать, скажем так, в 18-м году на дачу охраняемую. Потому что понимал, что мог подставить семью. Дети живут в Украине. Два сына в Украине. Один закончил Суворовское училище. Я сам был удивлен: у нас нет никого суворовцев в семье. Он пошел в Суворовское, а сейчас учится в Шевченко. А младший – в школе", – сказал Бурба.
Он подчеркнул, что ему поступают угрозы. При этом его семью охраняют сотрудники "Альфы".
"Устал опасаться [за свою жизнь]. Но как нормальный человек, конечно, опасаюсь", – отметил Бурба.
По словам бывшего начальника ГУР, его семье запретили использовать государственную дачу после того, как он встретился с "руководителем одной из наших спецслужб".
Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату бойцов российской частной военной компании "Вагнер". Бурба ушел из ГУР со скандалом, он заявил, что решение высшего руководства государства перенести спецоперацию стало одной из причин ее провала.
В декабре 2021 года стало известно, что Бурба уволился с военной службы. Сейчас он преподает в Национальной академии СБУ.