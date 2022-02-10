Бурба: Готовились ли на меня покушения? Были вопросы в 2018 году, пришлось переехать на дачу

"Были вопросы. Пришлось переехать, скажем так, в 18-м году на дачу охраняемую. Потому что понимал, что мог подставить семью. Дети живут в Украине. Два сына в Украине. Один закончил Суворовское училище. Я сам был удивлен: у нас нет никого суворовцев в семье. Он пошел в Суворовское, а сейчас учится в Шевченко. А младший – в школе", – сказал Бурба.

Он подчеркнул, что ему поступают угрозы. При этом его семью охраняют сотрудники "Альфы".

"Устал опасаться [за свою жизнь]. Но как нормальный человек, конечно, опасаюсь", – отметил Бурба.

По словам бывшего начальника ГУР, его семье запретили использовать государственную дачу после того, как он встретился с "руководителем одной из наших спецслужб".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube