Бурба: После "слива" спецоперации по вагнеровцам какой у белорусов козырь по нам и как Лукашенко может пользоваться этим!

Бурба о задержании вагнеровцев: Как теперь Лукашенко – а он умный, грамотный политик – как он может пользоваться этим? Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бурба сказал, что после задержания наемников в Беларусь из Украины поступил звонок. На вопрос, знает ли он, кому в Беларуси был сделан звонок и кто его сделал, экс-глава ГУР Минобороны ответил: "Да, я знаю".

Также Бурба считает, что президент Украины Владимир Зеленский и тогдашний президент Беларуси Александр Лукашенко могли обсуждать задержание вагнеровцев до официального телефонного разговора 5 августа 2020 года, как сообщал Офис президента. А затем на эту тему могли коммуницировать и другие представители от Украины и Беларуси, сказал он.

"Теперь какой козырь у белорусов по нам? Как теперь Лукашенко – а он умный, грамотный политик – как он может пользоваться этим? Он же точно знает, кто ему сказал об этом", – сказал Бурба.

"И рано или поздно он может об этом сказать", – добавил Гордон.

"Если он этого захочет", – отметил экс-глава ГУР.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



