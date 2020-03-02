Бывшему замглавы Службы внешней разведки Украины избрали меру пресечения

Бывшего замглавы Службы внешней разведки Украины Павла Пашковского подозревают в нанесении государству убытков на 2,2 млн грн.

К Пашковскому применили меру пресечения в виде залога в сумме 168 тыс. грн Фото: pixabay.com

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю председателя Службы внешней разведки Украины, бывшему чиновнику СВРУ и исполняющему обязанности директора государственного предприятия. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба Специализованной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и детективов и применил к бывшему заместителю председателя СВРУ меру пресечения в виде залога в сумме 168 тыс. грн, к бывшему служащему СВРУ – 60 тыс. грн залога и к директору госпредприятия – 231 тыс. грн залога.

Следствием установлено, что в августе – декабре 2014 года служащие Службы разведки организовали государственную закупку оборудования.

В результате СВРУ заключила с одним из госпредприятий договор по поставкам оборудования и внесла полную оплату за еще не полученное оборудование. Однако никакого оборудования СВРУ не получила, а полученные средства руководитель госпредприятия легализовал, перечислив на счета фиктивной компании. В результате сделки государству был нанесен ущерб в размере 2,2 млн грн.

Действия бывших служащих СВРУ квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью).

И. о. директора госпредприятия вменяют преступления по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью), ч. 5 ст. 191 (растрата имущества), ч. 1 ст. 209 (отмывание денег), ч. 4 ст. 358 (подробка документов) УК Украины.

Как пишет "РБК", речь идет о Павле Пашковском, который занимал должность заместителя главы СВРУ с марта 2014-го по октябрь 2017 года.