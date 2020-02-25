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Человек, похожий на сына Порошенко, подпевал в Лондоне российскому рэперу Face. Соцсети раздувают скандал

После концерта рэпера Face, который прошел в Лондоне 21 февраля, в интернет попали кадры с одним из фанатов, в котором журналисты и блогеры опознали Михаила Порошенко, сына пятого президента Украины Петра Порошенко.

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Рэпер Face называет Россию "зоной"
Рэпер Face называет Россию "зоной"
Фото: FACE / "Вконтакте"

На концерте российского рэпера Face, который прошел в Лондоне 21 февраля, заметили молодого человека, похожего на Михаила Порошенко, младшего сына пятого президента Украины Петра Порошенко. Он подпевал исполнителю.

Первым видеофрагмент с его участием разместил в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Тем временем человек, похожий на сына Порошенко, сообщает нам о том, что "русские в Лондоне", – написал депутат.

https://www.facebook.com/dubinskyi/videos/2994914957226709/

"Парень, похожий на сына Порошенко, так хорошо исполняет русский рэп на концерте рэпера Face в Лондоне, что его можно смело приглашать на раскачку электората на всех политических сабантуях главного патриота страны – человека, похожего на Петра Порошенко. Армія. Мова. Віра", – съязвила главный редактор издания "Страна" Светлана Крюкова в своем Facebook.

https://www.facebook.com/kryukova/videos/10158076688588064/

"А где там у нас эксперты по цифровой экспертизе, хочу почитать расследования, что это совсем не сын Порошенко на видео или что это он, но вклейка", – шутит блогер Антон Ходза.

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10212060136458554

Журналист Татьяна Даниленко считает, что поход Порошенко-младшего на концерт Face не является актом госизмены.

"Он парень однозначно неглупый и даже талантливый. Поэтому "русские в Лондоне" – его сознательный выбор и он, как совершеннолетний, имеет на него полное право. Но эта история подвешивает в воздухе много риторических вопросов к агрессивным фанатам его отца, которые все эти годы травят каждого, кто хоть чем-то не угодил по параметрам патриотизма", – написала она на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/tdanylenko/posts/2905224089536347

5 мая 2017 года в сети появилось фото Михаила Порошенко в футболке с надписью Russia. Тогда он учился в Concord College в Великобритании. Его отец, на тот момент президент Украины, сказал, что фото карнавальное, сделано в ночь на Хэллоуин.

"Я вас уверяю, я нашел правильные слова, чтобы он все понял. Но это не его футболка, он ее не использует в обычной жизни. Но даже на Хэллоуин, я считаю, это нехорошо", – сказал тогда Порошенко-старший.

22-летний Face (настоящее имя Иван Дремин) – один из наиболее популярных российских рэп-исполнителей, часто использует в своих треках ненормативную лексику. В текстах из альбома "Пути неисповедимы" называет Россию "зоной", а себя – "врагом державы". В интервью "Русской службе ВВС" в 2018 году заявил, что Крым – "не наш".

Теги: Петр Порошенко, Александр Дубинский, Михаил Порошенко, Светлана Крюкова, Антон Ходза, Татьяна Даниленко, рэпер Face
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