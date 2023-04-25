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Черниговская военная администрация хочет лишить выплат 10 тыс. горожан и забрать средства, выделенные на помощь ЗСУ – и.о. мэра

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Отмена решения горсовета Чернигова об изменениях в бюджет может остановить город, заявил и.о. мэра
Отмена решения горсовета Чернигова об изменениях в бюджет может остановить город, заявил и.о. мэра 
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Черниговская военная администрация подала в суд иск, в котором требует отменить решение городского совета, обеспечившее выделение из городского бюджета помощи жителям Чернигова и военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Об этом исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако заявил в Facebook 25 апреля. 

"Черниговская военная администрация через суд требует от 10 тыс. горожан вернуть выплаты из бюджета, а также забрать средства в поддержку ВСУ. Чиновникам военных администраций, в частности господину [начальнику Черниговской военной администрации Дмитрию] Брижинскому, не понравилось решение городского совета об изменениях в бюджет, которое мы приняли на сессии 30 марта. Сначала они делали все, чтобы сорвать эту сессию: держали депутатов на допросах и блокпостах, минировали помещение горсовета. Тем не менее депутаты собрались и проголосовали вопросы повестки дня, в том числе про изменения в бюджете. Что дало это голосование? Из городского бюджета были выделены средства в поддержку воинских частей – помощь ВСУ. Черниговцы, потерявшие квартиры в результате российской агрессии, получили компенсации коммунальных услуг. Наши герои тыла – работники коммунальных предприятий, больниц, учебных заведений и другие – получили материальную помощь", – написал он. 

По словам Ломако, по состоянию на 24 апреля помощь из городского бюджета уже получили 10 тыс. черниговцев. Речь о сумме в 30 млн грн. 

"Были выделены средства и на перевозчиков, чтобы обеспечить работу общественного транспорта без повышения тарифов на проезд. Даже в то время, когда растут все составляющие тарифа, мы не можем его повышать, учитывая материальное положение людей сегодня. Все эти изменения господин Брижинский обжалует в судебном порядке. Фактически Черниговская военная администрация через суд требует от 10 тыс. горожан вернуть выплаты из бюджета, повысить тарифы на проезд, а также забрать средства в поддержку ВСУ. Разве это иск в интересах людей и города? Нет, наоборот", – добавил и.о. мэра. 

По его мнению, это "еще один шаг, чтобы дестабилизировать ситуацию в Чернигове и заблокировать работу избранных городских властей".

"Отмена решения о бюджете может остановить город. Но, похоже, они этого не понимают. Или, наоборот, понимают…" – добавил Ломако. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02UWv9ULh1p9k3QTnr9eKDqgDDE7VwFkb5eMZGnnNPYg3aAQcKBMDxX5qWyLD23FdWl&id=100000619510894

Теги: Чернигов, бюджет, депутаты, горсовет, выплаты, военнослужащий, иск, компенсация, Александр Ломако, Дмитрий Брижинский
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